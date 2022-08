Una reconocida figura del jurado habría presentado su renuncia en Canta Conmigo Ahora

sábado, 13 de agosto de 2022 17:19

Canta Conmigo Ahora es el plato fuerte que tiene El Trece para seguir escalando puntos en el rating, sin embargo, el programa de Marcelo Tinelli comenzó a tener algunos inconvenientes con el jurado y las mediciones.

El programa tiene como objetivo dar a conocer los distintos artistas que tiene el país, cada uno de ellos debe cantar para un imponente jurado compuesto por 100 artistas del ámbito nacional e internacional.

Noticias Relacionadas En la mira por el rating: buscan apuntalar a un estreno de Telefe

Hace unos días, un conflicto que se generó en la grabación tuvo como consecuencia la renuncia del Puma Rodríguez. Todo se desencadenó producto de un vídeo, en donde una vedette, afirmó que tuvo un romance con el cantante, esto no fue recibido de la mejor manera por parte del artista. Otras versiones, resaltaron que su presunta renuncia fue por un conflicto económico.

"Me confirmaron que 'El Puma' no graba la semana próxima. No sé si fue por lo de 'Cielito'. Me dijeron que no tenían pensado que no esté, obviamente no hay nadie internacional de ese nivel que pueda cubrir su lugar", detalló Pía Shaw.

Ángel de Brito agregó que "igual hay un temita entre Cristian Castro y 'El Puma' por los sueldos, porque por el tema del dólar cambiaron las cosas".

Mientras tanto, desde la productora están intentando convencerlo para que siga en las grabaciones del programa, ya que no tendrían un reemplazo internacional para colocar en su lugar.