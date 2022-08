Züleyha, Tierra Amarga: avance del capítulo de este viernes

viernes, 12 de agosto de 2022 00:00

Intenso pero también dramático. Así avanza en Telefe la novela turca "Züleyha", cuyo nombre original es "Bir Zamanlar Cukurova", y que ahora presentará situaciones complejas pero también enredadas fundadas en la mentira.

En el capítulo de este jueves, Hakan habló con Abdülkadir y le prometió alejarse de todo negocio turbio. "Desde que decidí casarme con Züleyha decidí terminar todo lo ilegal", señaló y luego intentó convencer a su socio para que haga lo mismo.

"Ya se terminó todo eso de Hakan, debes sentirte aliviado... incluso Bahap te llama Mehmet... ya te acostumbraste a ser Mehmet", apuntó Abdülkadir.

En el capítulo de este viernes, Hamine despertará a Züleyha desesperada porque aún tiene en su mente el recuerdo del golpe en la cabeza por el empujón de Bëtul. La anciana, que sufre de Alzehimer, ingresará a la habitación de manera abrupta y tratará de que ella la proteja.

"Silencio, por favor, o te va a escuchar hablar", dirá la anciana desesperada y luego agregará: "no me duele la cabeza, no estoy acá por eso. Estoy huyendo de la mala mujer". Al escucharla, Züleyha querrá saber a quién hace referencia, si es alguien real o no.

"Esa mujer con ojos verde malvado. Huyo de ella. Esa maldita fue a mi habitación y me empujó. Me dejó en el suelo", agregará Hamine.

Por otro lado, Bahap, el hermano de Abdülkadir se verá obsesionado con Züleyha. El hombre se llevó entre sus pertenencias un pañuelo, un zapato y la sonda que tuvo ella en el hospital con su sangre. Todo lo conserva celosamente en un cofre con un objetivo que por ahora no se sabe y revolucionará a los fans.