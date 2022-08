Guillermina Valdés contó cómo está lejos de Marcelo Tinelli: "nuevos horizontes"

viernes, 12 de agosto de 2022 00:00

Su separación de Marcelo Tinelli sin dudas fue uno de los hechos que sacudió al mundo de la farándula este año. Sin embargo, ella apuesta a su futuro y en un nuevo escenario contó cómo transita un presente distinto.

Se trata de la modelo y empresaria Guillermina Valdés, quien en una entrevista exclusiva con revista CARAS, dijo que actualmente está "súper bien... en el sentido de estar tranquila, de habitar mis espacios, de conocerme más, porque estuve muchísimos años en pareja".

"Feliz porque todos fueron procesos de aprendizaje que siempre voy a agradecer, pero hoy por hoy valoro el hecho de encontrarme conmigo nuevamente, conocerme un poco más, compartir con mis hijos otros momentos en otras etapas y encontrar nuevos horizontes quizás también en cuanto a lo laboral y cuestiones que muchas veces cuando uno está en pareja no puede ver, así que agradecida con mi pasado que tiene que ver con mi relaciones y contenta de mi presente, de mi nuevo presente", sostuvo la rubia.

En este escenario, reveló cómo vive distanciada de una de sus hijas, Paloma, quien se mudó a Europa. "Ya volvió, le cuesta ir. Ahora tiene que ir al Fashion Week de septiembre. Le gustó la experiencia, le fue muy bien, pero todavía está con esa cuestión...tiene su pareja acá, no es tan fácil. A mí me pasó lo mismo a su edad la entiendo, pero bueno. La respeto, ella va decidiendo en el día a día".

Al hablar de los procesos de vida de sus hijos, sostuvo: "La verdad que uno con los adolescentes, hoy particularmente, no puedo opinar tanto. Yo cuando era adolescente mis papás tenían... no sé si más peso lo que decían, pero como que uno no podía imponer tanto su mirada".

Y cerró: "Hoy los adolescentes dicen ‘Mira mamá, hasta acá, esta es mi vida’, vos le podes decir ‘Bueno, yo pienso esto, fíjate’. Entonces desde ese lugar, con mucha humildad pero a la vez como guía desde experiencias vividas que también tienen un valor, trato de hablarles".