Georgina Barbarossa contó por qué está alejada de la pantalla de Telefe

viernes, 12 de agosto de 2022 15:51

Georgina Barbarossa dio que hablar durante toda la semana. En medio de rumores de mala relación con las autoridades de Telefe, la conductora se ausentó en "A la Barbarossa", el programa que conduce de lunes a viernes de 9.30 a 11.30. Lunes y martes, Nancy Pazos tomó la posta, acompañada por Paulo Kablan, Noelia Antonelli, Analía Franchín, Lío Pecoraro y Rodrigo Cascón, pero desde el miércoles en adelante, el canal recurrió a Verónica Lozano.

La falta de detalles sobre los motivos por el faltazo de Georgina alimentó las versiones que aseguran que la actriz y conductora no está de acuerdo con darle tanto espacio a las noticias de policiales en su ciclo, ya que en un principio la idea era que apoyarse en la cocina, con más despliegue de comedia. Pero este viernes, la finalista de MasterChef Celebrity 2 reapareció en pantalla para dejarle un mensaje a los televidentes.

"Tengo un síndrome vertiginoso agudo, pero benigno. Comencé a descomponerme el jueves (3 de agosto) y siguió. Pensé que me había dado un ACV. Tenía mareos, nauseas. Me agarraba por las paredes", relató en diálogo con Lozano y contó que está haciendo un tratamiento de kinesiología para poder retomar sus compromisos lo antes posible.

"Lo único bueno es que adelgacé", bromeó y aseguró que no encuentra una posición en la que no sienta mareos. "Por suerte cedió el dolor de cabeza. Mis hijos se asustaron mucho, porque yo no soy de quejarme ni de faltar al trabajo. Por suerte me hice una resonancia inmediatamente el sábado a la mañana y ahí se descartó cualquier problema mayor", precisó.

Por último, aseguró que "muere" por volver a su programa, dejando en claro que no está en sus planes dar un paso al costado, como llegó a especularse. Mientras que en sus redes sociales, aprovechó para agradecer los mensajes de cariño que recibe de parte de su público.