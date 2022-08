Canta Conmigo Ahora: Cristian Castro tomó una decisión que involucra a su madre

viernes, 12 de agosto de 2022 00:15

En las últimas semanas, el artista reconocido mundialmente, Cristian Castro, volvió a la popularidad en Argentina luego de sumarse como jurado en el big show "Canta Conmigo Ahora", conducido por Marcelo Tinelli en Eltrece.

En este escenario fueron muchos los detalles que comenzaron a trascender sobre su vida, y que incluso él compartió en diferentes medios. Fue así que se conoció que el cantante tomó una decisión sobre su futuro de vida que involucra a su madre, Verónica Castro.

"La vida se va súper rápido, yo le digo a mi vieja y le pido por favor que estemos juntos, quiero volver a estar con ella conviviendo. Ojalá que quisiera, a ella le gusta mucho Acapulco", confesó el cantante en Despierta América.

En este escenario, Cristian le pidió también a su tía, que elijan junto a su madre una casa en el lugar donde ellas quieran, y que sea perfecto para vivir los tres.

"Les digo: 'Les regalo mi casa, no sé, donde quieran, escojan una casa'. Me gustaría estar en familia porque siento que eso nos falta mucho a los cantantes, lo añoramos muchísimo esa normalidad", agregó .

Estoy conociendo algunas chicas, pero la verdad es que no se define, no estoy definiendo bien una novia y también estoy preocupado por eso. Si no casarme, sí me gustaría vivir con alguien y también me gustaría también quizás más familia, pero te digo que estoy preocupado porque no encuentro pareja", finalizó el cantante.