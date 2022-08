Agustina Cherri habló de su embarazo: "Estaba un poco asustada"

viernes, 12 de agosto de 2022 17:25

Días atrás, la actriz Agustina Cherri anunció a través de sus redes sociales que junto a su pareja espera un nuevo hijo. El bebé es el cuarto de Agustina y en ese contexto reveló por qué tardó en anunciar la llegada del nuevo integrante de la familia.

A través de un Live que transmitió por su perfil de Instagram, la artista reveló detalles de como cursa el embarazo a sus 39 años, y contó que otra famosa fue una de las primeras en saber.

“Es mi cuarto bebé y tengo 39 años. Estaba un poco asustada. Tenía un montón de nervios y un montón de inquietudes. Quise ser precavida y esperar el tiempo adecuado”, comenzó diciendo a sus seguidores. Y agregó: “Quise hacerme todos los estudios para saber que todo estaba bien”.

En este marco, reveló que Paula Cháves, quien hace poco tiempo terminó sus estudios y se recibió de doula, fue la famosa que se enteró del embarazo y no dudó en asistirla y acompañarla. “Ella es un amor y te trata con dulzura y cariño. Me ayudó, me asesoró y me calmó”, destacó.

Antes de finalizar, contó que en este embarazo se realizó un estudio muy simple que consiste en sacarse sangre y saber varias cosas de la salud del bebé, incluso el sexi.

“Me tranquilizó. Con mis otros tres embarazos no lo hice porque no sentí la necesidad y estaba tranquila. Pero estoy más grande. Me pareció importante estar tranquila, era lo que más me interesaba. Una mamá tranquila es un bebé tranquilo”, concluyó.