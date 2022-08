Se extiende Telefe Noticias y Fugitiva cambia de horario este viernes

jueves, 11 de agosto de 2022 00:00

Telefe Noticias se extiende en la transmisión y de esta forma Fugitiva cambia de horario en la grilla. La ficción turca de Telefe sufrirá un nuevo cambio en su emisión XL de los viernes a partir de una adaptación de la programación.

De acuerdo a lo confirmado por Telefe en su página oficial, la novela turca no irá a las 21.30 como venía ocurriendo los últimos viernes sino que comenzará más tarde. Es que Telefe Noticias se extenderá de 20 a 21.45 horas, lo que llevará a que la novela que transita sus capítulos culminantes inicie en ese horario.

Si bien en la programación está prevista la ficción a las 21.45, en los hechos suele moverse unos minutos más tarde con lo cual la emisión variará en su extensión. De esta forma la novela estará al aire hasta las 00 horas.

Avance del capítulo del jueves

Este jueves, Fugitiva irá en su horario tradicional de las 21.30 horas y hasta las 22.30 horas. En este capítulo, todos estarán desesperados al no saber dónde está Melek. La adolescente huyó de la casa por la ventana cuando escuchó que Genco golpeaba con violencia la puerta para ingresar.

En todo este escenario, la madre de la joven no sabe lo que ocurrió con su hija porque estaba muy dopada y al día siguiente eso desencadenará una gran discusión con su hija mayor. "¿Qué clase de madre eres?, Melek está perdida, no tenemos idea donde está y estás acá sentada", lanzará Hazan.

Sin embargo la mujer rechazará toda queja de su hija. "¿En serio sos capaz de juzgarme?. Soy una madre dedicada que ustedes no me valoran", apuntará Nilüfer y luego agregará: "¿tu piensas que estoy loca como el resto? Tal vez sí o tal vez no. Todos piensan que estoy loca por no tomar la medicina. Genco me hizo tomar la medicina a la fuerza pero nadie me cree".