Hercai: avance del capítulo de este jueves

jueves, 11 de agosto de 2022 00:00

Momentos de mucha incertidumbre se viven en Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe. La novela transita un camino en el que los protagonistas están camino a emprender un parto saludable pero con los riesgos de Füsun sobre sus familias.

En el capítulo de este miércoles, Miran envió tranquilidad a su familia en las horas previas al viaje a Estambul. Ambos volaron rumbo a aquel destino donde los recibirá el ginecólogo que ayudará a que ella de a luz sin correr riesgo su vida. "Reyyan está en las manos de Dios y luego mías", expresó él a sus suegros.

Por otro lado, Azize habló con Azra a quien vio en todo momento afligida y quiso saber por qué. "Füsun vino a buscarme. Me dijo que no puedo quedarme en esta mansión. Tengo mucho miedo. Cómo no voy a tener miedo, me dijo que lastimaría a mi familia", expresó con congoja.

En el capítulo de este jueves, Hazar irá a la mansión Aslanbey tras enterarse que Füsun tiene malas intensiones con su familia. Al llegar allá sacará un arma y le apuntará directamente. "No se mueva. Éste es el fin del camino para mi. Se acabó", señaló el padre de Miran.

Al ver esto, Azize se interpondrá y ella también apuntará a Füsun: "hijo soy yo la único que debe pagar. Hazar baja esa arma, nos vamos los dos con las manos limpias o seré yo quien le dispare".

Luego Azize cruzará a Cihan de quien sospecha que tiene algo en mente para perjudicar a su familia. Al increparlo, este hombre desestimará sus palabras pero ella irá más allá. Al escucharlo le hará una firme advertencia.

"Si has decidido cruzar la línea y lastimar a tu hermano, te la veras conmigo. Si le haces daño, veras la fuerza de una madre. Mi hijo está antes que todo", le aclarará.

Lejos de todos ellos, Miran y Reyyan vivirán a pleno su amor en un hotel de Estambul previo al gran momento del encuentro con el médico.