¡Babero de amor!: nació Inés, la segunda hija de Darío Barassi

Darío Barassi está atravesando uno de los momentos más felices. Nació su segunda hija, Inés, fruto de su matrimonio con la también sanjuanina Lucía Gómez Centurión. La pareja ya tiene a la pequeña Emilia, conocida como la entrañable y pícara "Pipi".

El periodista de espectáculos Pampito reveló que Inés nació este miércoles y aún el conductor de "100 argentinos dicen" no se expresó al respecto en sus redes sociales. Es más, no hay contenido en sus historias de Instagram y su último posteo es, casualmente, de este miércoles.

En mayo, el conductor reveló cómo se iba a llamar la niña. "Soy Muy cauteloso a la hora de contar noticias como estás. Disfruto mucho de la intimidad de un nuevo embarazo, me gusta que sea nuestro el mayor tiempo posible, cuido la novedad, la hago propia, le saco jugo y cdo todos estamos listos sale a la luz, para multiplicar su magia y alegría", reveló Darío a través de sus redes sociales, junto a una foto de "Luli" mostrando la pancita.

Y agregó: "Mi gorda es una guerrera, una madre y mujer ejemplar, la calma y la Armonía que me da verte con esa panza no tiene límites. Tas hermosa gorda!! Una vez más a no dormir por uno meses amor, a pelear con cólicos y prendidas de teta, pero juntos y disfrutándolo. Te amo mucho vamos por más siempre".

Sin embargo, con la llegada de la niña, también llegó la discusión sobre el nombre que tendrá. Según reveló de este caso, se trata de una "disputa" que existe en la pareja.

"Yo siempre quise Pilar para una hija. Pero mi apellido paterno es Pacheco y Pilar Pacheco parezco la ruta 8 y entiendo el debate. Es un ramal que me gusta igual. Soy Darío Pacheco en el documento, no es un apellido compuesto”, aseguró.

Y añadió sobre el gusto de Luli: "El que le gusta a mi mujer y es el que va a quedar es Inés. Me encanta el nombre Inés y me parece que va”.