Barby Franco confirmó el sexo de su bebé y reveló qué hará con su placenta

miércoles, 10 de agosto de 2022 18:30

Desde que confirmó que está embarazada, Barby Franco no deja de compartir junto a sus seguidores en redes sociales, cada etapa de su embarazo, en la espera feliz de por la llegada de su primer bebé junto a Fernando Burlando.

En este escenario, en una entrevista y sesión de fotos exclusiva para la revista CARAS, en la que lució un llamativo blazer brillante de color rosa y su pancita quedó al descubierto, la modelo reveló el sexo de su bebé y contó qué hará con la placenta.

Tras revelar que pasó por un tratamiento en el que se le implantó un embrión de un varón, al que perdió a los dos meses, la artista confirmó que ahora tendrán una niña. "El señor hace nenas, claramente”, aseguró en referencia a Burlando.

"La habitación se la estamos decorando con colores super cálidos, y tendrá un detalle: quiero ponerle un pedacito de techo de chapa para que cada vez que llueva escuche ese ruidito, que me hizo tan feliz en mi infancia. Imagino que va a ser una nena imponente, un poco inquieta (risas). Con el nombre estamos ahí, ¿no mi amor? (mirando a Burlando) El no tiene problemas con la elección, el otro día con la más chica de sus hijas cerramos uno que picó en punta. Sigo escuchando opciones, pero ese la rompe...", aseguró.

Con respecto a lo que hará con la placenta, Barby confirmó que se sumará a la tendencia que actualmente practican grandes figuras del mundo del espectáculo. En este sentido, tras el nacimiento, Franco se comerá la placenta. “Dicen que es muy fuerte en hierro y que tiene gusto a chinchulín, una de mis comidas favoritas”, aseguró.

En cuanto a cómo se prepara Burlando, manifestó: "No se si estoy preparado para lo que se viene, pero si trato de transmitirle a Barby que tener un bebé no es nada sencillo. Estoy feliz, sabiendo que voy a ejercer una paternidad totalmente diferente a las anteriores. En función de mi edad, y si bien disfruté mucho de mis dos hijas, María (30) y Delfina (28), ahora podré evitar o no algunas cositas que me pasaron en el pasado. Físicamente quiero que la beba se parezca a Barby, pero que tenga la personalidad de Burlando (risas)", finalizó.