Ashton Kutcher reveló cuál es la extraña enfermedad que lo dejó ciego y sordo

miércoles, 10 de agosto de 2022 00:00

Ashton Kutcher fue diagnosticado con vasculitis en 2019. Se trata de una enfermedad autoinmune en la cual se inflaman los vasos sanguíneos y provoca cambios en sus paredes. Esto le afectó durante un año su visión, la audición y el sentido del equilibrio.

Esto fue revelado por el actor en un programa televisivo de aventuras y supervivencia de National Geographic. Tras la transmisión, recibió mensajes de admiradores preocupados, por lo que tuvo que salir a asegurar a través de sus redes sociales que ya estaba recuperado del todo.

Fue en Twitter, donde acumula más de 17 millones de seguidores, la red social en la cual expresó que “antes de que haya un montón de rumores, comentarios, lo que sea por ahí. Sí, tuve un episodio raro de vasculitis hace 3 años. Tuve algunas deficiencias auditivas, visuales y problemas de equilibrio justo después. Me recuperé por completo. Todo está bien. Siguiendo hacia adelante. Nos vemos en el Maratón de Nueva York de 2022?. Y es que a poco tiempo de la emisión del programa, comenzó a hacerse viral la noticia de su enfermedad.

El actor dio los detalles de su enfermedad en el último episodio de Running Wild with Bear Grylls: The Challenge. Allí, mencionó: “Tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis, que me quitó la visión, me quitó la audición, me quitó el equilibrio”.

“Realmente no lo aprecias hasta que se va, hasta que dices: ‘No sé si alguna vez podré volver a ver, no sé si volveré a oír, no sé si volveré a caminar. Tengo suerte de estar vivo’. En el momento en que comienzas a ver tus obstáculos como cosas hechas para ti, para darte lo que necesitas, entonces la vida comienza a volverse divertida”, agregó conmovido.

Además, comentó que estuvo alrededor de un año intentando recuperar cada uno de sus sentidos nuevamente.