Telefe volvió a ganar en julio y lidera el rating desde hace 55 meses

lunes, 1 de agosto de 2022 13:53

Telefe lideró el rating de julio con un promedio de 8,7 puntos y acumula 55 meses consecutivos como la señal más vista entre los canales de aire, según datos suministrados hoy por Ibope Kantar Media.

Con un rating promedio de 8,7 puntos, Telefe resultó el canal ganador por una diferencia de 2 puntos sobre su competidor directo, eltrece, que alcanzó un promedio de 6,7 puntos de lunes a domingo.

El tercer puesto fue para El Nueve y América que empataron con 2 puntos y detrás quedaron la TV Pública, con un promedio de 0,6 y Net TV con 0,2 puntos, detalló un informe publicado por el sitio www.television.com.ar.

En lo relativo al "prime time" de lunes a viernes, Telefe se impuso por 2,5 puntos sobre eltrece, reduciendo la diferencia dos décimas con respecto al mes anterior.

Tinelli y la competencia

Asumió un riesgo. Luego de más de tres décadas en TV al frente de VideoMatch y ShowMatch, este año Marcelo Tinelli se animó a cambiar de formato. O más bien, se vio obligado a hacerlo luego de aceptar que el Bailando ya había cumplido un ciclo. E impulsado por la necesidad de un cambio, el conductor llevó a la pantalla de eltrece Canta conmigo ahora , la adaptación local del programa británico All Together Now.

En el debut, Tinelli se mantuvo por encima del canal de las pelotas. Por momentos, con varios puntos de ventaja; por otros, solo con algunas décimas de diferencia. Y a las 23.30, La Voz pasó al frente con 13,8 contra 13,7. Sin embargo, esto no impidió que Canta conmigo se llevara la victoria de la noche con 15,2, mientras que el certamen conducido por Marley quedó dos décimas abajo.

Sin embargo el resto de la semana el panorama cambió. Tinelli quedó por debajo de la competencia que tiene como jurados a Ricardo Montaner, Lali Espósito, Soledad Pastorutti y el dúo Mau y Ricky. Sin embargo, su programa fue el más visto de eltrece y cumplió con el pedido de estar arriba de los 10 puntos de rating. El martes, marcó un promedio de 11.4; el miércoles, 11.2; y el jueves, 10.4.