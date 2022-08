Dalma Maradona habló del duro momento tras el nacimiento de su bebé

lunes, 1 de agosto de 2022 16:58

Dalma Maradona fue madre por segunda vez; fue la semana pasada cuando anunció la noticia a través de las redes sociales. Ahora, mediante una historia de Instagram, la hija mayor del Diez escribió: “Con esta manito del amor, y ahora que me siento un poco mejor, te cuento que te dejé tres posteos para que te entretengas y sepas qué onda el nacimiento de Azul”.

En ellos, expresó que “todos los partos son diferentes, pero yo decidí repetir equipo porque son los mejores”. Allí detalló un poco sobre las personas que estuvieron con ella desde las ecografías hasta su segunda cesárea, y les dedicó el post para agradecerles.

“Gracias por traer al mundo a Azul con ese amor que se vibraba en el quirófano! No se volverá a repetir porque la fábrica está cerrada, pero sin duda los volvería a elegir”, agregó, y agradeció también a su madre, Claudia Villafañe, y a su marido.

Luego subió otra fotografía, en la que se la puede ver junto a la puericultora Paola de los Santos. En esta publicación, expresó que “como algunos saben -otros no porque realmente no tienen por qué saber- mi primera lactancia no fue buena… De hecho, ¡no fue! No voy a dar detalles para no asustar a nadie, pero la realidad es que fue muy accidentada y dolorosa desde el momento cero y traté de remarla (LO DI TODO) ¡pero nunca sucedió!”.

Tras esto, comentó que conoció a Paola y se atendió con ella, con un poco de desconfianza, “no porque no confiara en su trabajo, ¡pero a mí ya me había ido tan mal que desconfiaba de mí!”. La experta pudo darle todas las herramientas y la información necesaria para acompañarla en el camino de la lactancia, por lo que le dedicó aquella publicación para agradecerle y para confesarle que la recomendará toda la vida “a vos, a tu libro (biblia), a tus pads y a tu bendito almohadón de lactancia. Y a vos, tan amorosa y tan puericultora por donde te mire”.

Finalmente, en su tercer post, reveló sobre su estado de salud luego de tener a Azul. “Con ojeras y esta budita que asoma por ahí les cuento que hoy cumple una semana de vida mi segunda hija ¡y una semana de vida para esta familia que crece! Por una situación ajena a mí, me vi en la necesidad de contar un hecho que me sucedió justo antes que me dieran el alta. Por suerte, ya me estoy ocupando y solo lo cuento por si a alguien le sirve mi experiencia”, comenzó en el texto.

“Me descubrieron una anemia muy severa justo antes de darme el alta y me tuvieron que hacer una transfusión de sangre. Yo no quería saber nada de quedarme, porque en casa me esperaba Roma, pero obviamente no fue opcional (porque después me di cuenta que no me podía levantar por mis medios de una silla)”, continuó.

Seguido de esto, aprovechó para agradecerle a los médicos y enfermeros del sanatorio donde tuvo a su hija.