Soñar Contigo: la amistad menos pensada entre 2 personajes

jueves, 7 de julio de 2022 00:00

Intensos. Así fueron estos días en "Erkenci Kus", la novela turca de las tardes de Telefe cuyo nombre en Argentina es "Soñar Contigo". Los protagonistas de la ficción, Can y Sanem, vivieron días a pleno en la montaña con la nieve como protagonista y con miras a una reconciliación.

En los capítulos de estos días, Can llevo a la fuerza a Sanem a la montaña, 2.500 metros de altura, para tratar de volver a hablar de los temas que los distancias pero sobre todo de lo que significó para él la mentira de ella. Las posibilidades de reconciliación no son fáciles porque el orgullo los fortalece pero también los debilita como posible pareja.

Sin embargo, el amor podrá más y la brecha que los distancia cada vez se hará más corta. Este miércoles, ambos compartieron una jornada de juegos en la nieve y de chocolate caliente. Fue un día espléndido para hablar e incluso tener el tan ansiado acercamiento pero el beso no se dio.

En todo este escenario, una amistad casi impensada surgirá y sorprenderá a todos, incluso a los mismos protagonistas. Es que al regresar a la agencia Fikri Harika, Can estrechará vínculos con otro compañero del lugar: CeyCey. Ambos se declararán amigos y saldrán a cenar juntos.

"No me veas hoy como tu jefe. Somos 2 amigos que venimos a relajarnos, podemos olvidarnos de la oficina. Aprovecha hoy del momento", señalará Can quien definirá a CeyCey como "un buen amigo mio" y pidió que lo "traten bien".

"Hoy no te preocupes amigo, yo invito, no te agobies por el precio y disfruta la comida", agregará Can invitando a una buena relación que nacerá con el fin de ahogar las penas del amor y que perdurará en el tiempo.