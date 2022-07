La inesperada situación entre una participante de El Hotel de los Famosos con una fanática

jueves, 7 de julio de 2022 00:00

En las últimas horas, una ex participante de El Hotel de los Famosos vivió una situación inesperada en un shopping de Buenos Aires, después de que una fanática del reality se la encontrara personalmente y no dudó en decirle cosas.

Se trata de Emily Lucius, que cuando estuvo dentro del hotel, jugó bromas junto a Martín Salwe, a varios de sus compañeros y en especial a Locho Loccisano, situación que molestó a la audiencia y que expresaron su enojo a través de redes sociales.

En este escenario, la influencer que asistió a un shopping y fue a una tienda de ropas, se encontró con una seguidora del programa que la sorprendió con sus palabras.

“Mirá que yo no soy de esos programas para nada, pero la verdad es que esta piba se las tenía que haber tomado. Porque te re banco, tenés un corazón enorme”, le dijo una clienta del local en el que estaba Emily.

La situación quedó registrada a través de un video que grabó Belu Lucius mientras acompañaba a su hermana.

Anteriormente, a través de sus redes sociales, Emily emitió un comunicado sobre el mal momento que vive tras su paso por el hotel: "Se me está matando por algo que no está ni en un tape. Hubo muchas cosas que no salieron. No fui una mala compañera. Lo que se vio, no sé”, escribió.