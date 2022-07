Belu Lucius aseguró que Emily es "chivo emisario" del "Hotel de los Famosos"

jueves, 7 de julio de 2022 14:28

Sigue la polémica con Emily Lucius, tras su salida del "Hotel de los Famosos". Estuvo con su hermana Belu en un evento infantil y las acusaron de presunto destrato a los periodistas del espectáculo que estaban allí, sobre todo a quien representaba al programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Ante el descargo, Belu optó por llamar al programa para defender a su hermana. “Le mandé un mensaje a Palla, pero como no me contestó decidí llamar”, arrancó Belu Lucius. “Quiero aclarar que a Celi (la cronista) la conocí hace unos meses y es una divina. Ayer se acercó con la mejor de las ondas, pero yo le dije que Emily no puede dar notas porque está pautado con la productora”, dijo.

“No entiendo por qué esa emboscada cuando uno dice que no. No es no y punto”, insistió Belu, pero Lussich le aclaró que su actitud fue patotera. “Te fuiste al humo. Tu actitud fue patotera. Te llamamos varias veces y prácticamente nos dijiste que no querías dar ninguna nota. Agradecemos que hoy salgas al aire, pero no entendemos por qué Emily no puede hablar si su contrato incluye pasar por Socios después de salir del hotel”.

“Mi hermana no firmó con eltrece sino con otra productora, por eso lo de las notas. Ella salió feliz del hotel. No creo que la perjudicaran, pero sí se optó por contra una determinada historia. Fue un chivo emisario. Se armaron personajes y eso es lo que ve la gente”, contó Belén sobre la participación de Emily en el reality.

“Nosotras no necesitamos de la televisión. Trabajamos en redes desde hace más de diez años”, sentenció la mediática, y Karina Iavícoli la cruzó: “Yo siento que no se hacen cargo de nada. Le pone sal a un hipertenso, no le creyó los ataques de pánico a Locho… Parece que hace todo perfecto”.

Indignada, Belu saltó en honor de su hermana y después declaró: “Si van a poner a alguien de HDP porque le puso sal en la pava a otro, estamos mal. Uno puede no dar notas. Va más allá del ego”. “No, tenés que aceptar la fama con sus cosas buenas y malas. Lamento decirte que así no va a poder trabajar más en los medios”, cerró la panelista, según ElTrece.