La madre de Matías Defederico reveló que irá por la tenencia de las hijas de Cinthia Fernández

miércoles, 6 de julio de 2022 00:00

La madre de Matías Defederico, volvió a aparecer en los medios donde habló de sus nietas, Charis, Bella y Francesca, hijas que el futbolista tiene con Cinthia Fernández, y sorprendió a sostener que siente que la panelista de Momento D las tiene "secuestradas".

“Hay muchas mentiras, ella tiene un micrófono todos los días y puede decir lo que quiere. Le pone una cautelar a mi hijo en Capital Federal para que él no pueda defenderse, por eso consideré que tenía que hablar yo”, comenzó diciendo Analía Frascino en diálogo con Ulises Jaitt en El Show del Regreso.

En este marco, agregó: "No vemos a las nenas, yo siento que las tiene secuestradas. Todo es un no: un ‘no’ para mí, un ‘no’ para el padre, y un ‘no’ para Mati. Y, bueno, he llegado a pensar que me tengo que poner las pilas y tratar de ver si puedo luchar por la tenencia de las nenas”.

“Ellas viven encerradas en una casa, sin relación con nadie. Me voy a sentar ante un juez y voy a exponer todo lo que conté en televisión, todo lo que venimos padeciendo”, sostuvo sobre las niñas.

Y añadió sobre su ex nuera: "Para ella siempre el problema es la plata y la plata tapa todo. Y lo que pasa es que pasan los años y nosotros no vemos a las nenas”.

