Irem Helvacioglu, de "Fugitiva", irreconocible en su nueva y explosiva serie

miércoles, 6 de julio de 2022 15:39

Irem Helvacioglu es una actriz de grandes proyectos y así como encaró un rol comprometido como Nefes, en "Fugitiva", no temió tomar retos en la nueva y prometedora producción turca "Kaçis" (Escape), que comenzó a emitirse por Disney + en ese país.

Allí se le vio irreconocible, con su cara deformada por un violento ataque. En redes sociales, se multiplicaron las capturas y la trama de "Escape", protagonizada por Engin Akyürek (conocido por su rol en "¿Qué culpa tiene Fatmagül?), fue muy bien recibida por la audiencia y la crítica.

Kaçis es una serie de ocho capítulos que el galán de Fatmagül protagoniza junto a Irem Helvacioglu (Fugitiva). la historia gira en torno a un periodista (Engin Akyürek) y fotógrafo de guerra llamado Mehmet, que viaja en secreto a la ciudad de Ezidi para hacer una investigación junto a reporteros de otros países. El grupo caerá en manos de una organización terrorista radical y tendrán que tratar de huir.

Producida por O3 Medya y Same Film y dirigida por Yagiz Alp Akaydin (Muzice Doktor y Söz), la serie se grabó en octubre en Gaziantep y alrededores.

Hasta ahora se han lanzado cuatro episodios de la serie y el interés va en aumento en el fandom. Además, Escape fue la serie más vista de Disney Plus Turquía, y superó a competidores muy fuertes como Marvel, How I Met Your Mother, Family Guy y Modern Family.

Motivada

Su papel es duro y pese a lo difícil que fue interpretarlo, pudo encontrar la forma para verse motivada día a día en el rodaje. Irem Helvacioglu personificó a Nefes en "Sen Anlat Karadeniz", la ficción turca de las noches de Telefe que en Argentina se la conoce como Fugitiva.

La serie atraviesa su última temporada en Argentina y si bien ya no está atravesada por la violencia de género, la dureza de la trama sigue presente. Nefes fue el personaje que más movilizó en cada país donde se emitió la serie por los momentos dolorosos que le tocó atravesar. La mujer era víctima de la violencia de su marido y constantemente trataba de que su pequeño hijo no sufriera lo que ella vivía.

Pese a lo duro que implicó todo el rodaje, hubo alguien que motivó día a día a Irem Helvacioglu a hacer este personaje. En un "vivo" que hizo por las redes sociales, ella con Ulas Tuna Astepe, la actriz confesó quién fue esa persona que la hizo reír permanentemente.

La confesión llegó después de una pregunta que le hizo un fans de la serie y ella respondió. "Amigos me motivo de esta manera", expresó a la vez que comenzó a hacerle cosquillas a su compañera de rodaje y amiga de la vida, la actriz Öykü Gürman (que en la ficción se la conoce como Asiye).

"Comienza de esa manera, ella le hace cosquillas a Öykü", agregó Ulas Tuna Astepe entre risas. A lo que ella aclaró: "cuando Öykü no está allí, voy a Özge".

"De verdad me gusta estar motivada... empezar el día riendo es la mejor motivación... y besarlo a él y abrazarlo muy fuerte", subrayó entre risas.