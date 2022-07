Camila Homs apuntó contra Rodrigo De Paul: "Crío a mis hijos con un padre que está lejos"

miércoles, 6 de julio de 2022 17:10

Desde que se confirmó el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, Camila Homs -la expareja del futbolista y madre de sus hijos Francesca y Bautista- se convirtió en un personaje recurrente en los medios locales. Por un lado porque se animó a probar suerte como modelo y por otro, porque enfrenta un juicio millonario contra el jugador de la Selección Argentina.

Y aunque en sus declaraciones públicas se había mostrado muy medida, en una entrevista con una revista hizo explosivas declaraciones contra quien fue su compañero de vida durante 12 años.

"Estoy criando con un padre que no es que esté ausente, pero está lejos. Y no es lo mismo que vivir el día a día con una persona que está a tu lado para ayudarte", manifestó en diálogo con Caras, a días de que saliera a la luz el reclamo que le hizo a De Paul por haberse ido de vacaciones con Tini en lugar de quedarse en Buenos Aires con los chicos.

En referencia a la compensación económica que le reclamó a De Paul ante la Justicia, señaló: "Estoy reclamando lo que me corresponde después de 12 años de relación, de tanto tiempo que yo acompañé y sostuve. Es una compensación económica, además de la cuota alimentaria que le corresponde a mis hijos".

"Tampoco le pido algo que no me puede dar. Solo le estoy pidiendo lo que considero que sirve para verme bien el día de mañana, para no pensar que podría terminar durmiendo abajo de un puente, ¿entendés? Obviamente que busco mis beneficios, pero no le pido nada que sienta que no me corresponde", insistió.

Luego de que se acusara al resto de las esposas de los jugadores de la "Scaloneta" de no haber incluido a Tini en el encuentro que compartieron hace algunos días en Ibiza, Camila reveló que ninguna quiso tomar partido después de su separación.

"Siento que me apoyan porque yo tengo muy buena onda con Anto (Roccuzzo, esposa de Lionel Messi) y con muchas otras, pero lejos de mí estaría ofenderme si veo que tienen también buena onda con la nueva pareja de mi ex", declaró.

Cabe señalar que la modelo volvió a apostar al amor y está viviendo un incipiente romance con el empresario Carlos ‘Charly’ Benvenutto. "Es cero mediático. Nos conocimos en el barrio, está en Argentina ahora", reveló la joven de 27 años.