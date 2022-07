Züleyha sospecha que asesinaron a Fekeli y pide ayuda a Hakan

martes, 5 de julio de 2022 00:00

Momentos de traición se viven en Bir Zamanlar Cukurova, la ficción turca de Telefe que en Argentina se la conoce como Züleyha. Los principales personajes no sólo sufren la pérdida del "padre de Cukurova", Ali Rahmet Fekeli, sino que además se convertirán en "presa" de varias trampas.

En el capítulo de este lunes, se desarrolló el velorio de Ali Rahmet Fekeli en un escenario donde el dolor marcó presencia. Züleyha y Fikret se sintieron devastados por la muerte que hasta ahora creen que fue por un paro cardíaco natural y no por la intencionalidad de los nuevos empresarios de Cukurova.

Tras enterarse de que Ali Rahmet murió, Züleyha fue a exponer el hecho a la comisaría pero allí el fiscal creyó que ella fue en busca de impunidad para su marido. "Vienes a decirme que Demir Yaman ha sido secuestrado y su vida corre peligro. Quieres que el poder del Estado salve a tu esposo", lanzó el fiscal destacando que Demir no estaba en Siria. Sin embargo nada de eso, ella lo sabía y lo que él le dijo la desbordó otra vez de dolor.

En el capítulo de este martes, Züleyha le pedirá un consejo a Mehmet. "No le he dicho a Fikret, para no alarmarlo, pero hay algo extraño con la muerte de su tío. Dicen que tomaba su medicina y los análisis salieron muy bien", comenzará expresando ella a Mehmet, de quién no sabe que su verdadero nombre es Hakan. Al escucharla, él querrá saber más sin imaginar que quien mató a Fekeli es su compañero Abdülkadir.

"Como sabe murió de un infarto. Le dijo a Lütfiye que iba a Ankara pero a Ankara no fue. A dónde habrá ido, con quién y quién más lo vio, no lo se. Sólo encontraron su auto. Algo sucedió y provocó el ataque cardíaco o alguien le hizo algo", advertirá ella sospechando que algo malo ocurrió y estará dispuesta a llegar a la verdad.

Por otro lado, Erkan caerá en la trampa de Betül y le acercará a la mansión una factura falsa para ocultar el gasto que ella generó con el fin de producir la gran estafa. El secretario de confianza de Demir, traicionará de esta forma a Züleyha para responder al pedido de Betül quien lo ha seducido y engañado. El hombre le llevará una factura valuada en 20 mil pesos que es lo que ella generó el gasto.