"Pueden pasar dos cosas": la provocación de Locho Loccisano en "El Hotel de los Famosos"

martes, 5 de julio de 2022 11:45

Este lunes hubo definiciones en "El Hotel de los Famosos", el reality de ElTrece, y además de la eliminación de Imanol Rodríguez, se conoció quién es el nuevo gerente de guardia. Se trata de Locho Loccisano que celebró la decisión del equipo.

Tras el anuncio de Gabriel Olivieri, Locho reaccionó efusivo con un "¡Sí, carajo! ¡Sí, gerente! ¡Gracias Gaby!" y después de la H, hubo confesión.

Y un día se dio… Locho gerente de guardia!!!#ElHotelDeLosFamosos pic.twitter.com/aO4aMzOlOJ — Sebas Pritchett (@SebasPritchett) July 5, 2022

Es que Chino Leunis y Carolina "Pampita" Ardohain le recordaron a Locho su cargo en el reality y él fue muy sincero: "Pueden pasar dos cosas: que se prenda fuego al hotel o que se inunde". Pampita acotó en ese sentido: "no tiene que pasar nada", mientras que Leunis fue más al hueso: "el único responsable sos vos".

Imanol, eliminado

Imanol Rodríguez perdió en el duelo de la H frente a Martín Salwe y es el nuevo eliminado de El Hotel de los Famosos. Al finalizar el duelo, ambos se fundieron en un abrazo sentido, dada la buena relación que tuvieron a lo largo del reality.

“Cuesta festejar, porque es la victoria para uno y es el final para el otro. Y es un amigo y acá no hay festejo”, dijo Salwe frente a cámaras de ElTrece. “Me da pena que se vaya Ima porque es el tipo más común que vi acá adentro. Es un pibe que es buena gente, buen amigo, copado, simpático, no tiene ningún rollo con nada, no le importa nada, es increíble, para mí fue la revelación del programa”, lo halagó frente a él, ante la consulta de Pampita y el Chino Leunis sobre sus sensaciones tras la victoria.

“No pensé que iba a llegar a esta altura, pensé que al mes ya me iba. Y por alguna u otra cosa llegué hasta acá entre los siete mejores, y entre los últimos cuatro de los que estamos desde el principio. Lo disfruté y estoy disfrutando que él se haya quedado, en serio. Si bien yo también me quería quedar, también vengo pateando varios dolores que me impiden hacer algunas cosas y me molestan en el día a día”, se explayó Imanol, antes de recibir la cariñosa despedida de todos sus compañeros.