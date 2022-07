Hercai: avance del capítulo de este martes

martes, 5 de julio de 2022 00:00

El amor pese a todo. Con esa base este lunes se vivió un capítulo atravesado por las revelaciones y que tendrá este martes un florecer del sentimiento en varias parejas.

En el capítulo de este lunes, Azat y Gönul confesaron lo que sienten mutuamente. "Aunque haya sentimientos entre nosotros, no podemos estar juntos", dijo Azat a lo que ella destacó: "se puede si queremos, se podría a pesar de todo. Suframos, ya no le tengo miedo al sufrimiento, estar si tí me da miedo".

En el capítulo de este martes, Nasuh irá a ver a Azize y le declarará nuevamente su amor. "No importa lo duro que sea este inverno, te traigo estas flores que reflejan lo que sigo sintiendo", expresará el patriarca de la familia Sadoglu.

Entre lágrimas ambos se declarará su amor, celebrando el Día de San Valentín y rememorando todos los días de los enamorados que no pudieron pasarlo juntos.

Por su parte, Miran y Reyyan tendrán su reconciliación precisamente en la cena del Día de San Valentín. Por esta fecha, él le armó una celebración romántica con luces y una cena especial.

"No se si puedas perdonarme", comenzará expresando él desde un balcón hacia el balcón que estará ella. Luego le seguirá un pedido de corazón entre lágrimas que la llevará a ella a emocionarse.