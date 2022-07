Hercai: avance del capítulo de este lunes

lunes, 4 de julio de 2022 00:00

Intensos. Así son los momentos que se viven por estos días en Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe. La historia transita el último tramo y con éste los cambios van de la mano de manera constante.

En el capítulo del viernes pasado, Azize encaró a Hazar para hablar y le pidió que escuche lo que tiene para decirle y a partir de ahí que defina cómo seguir adelante. "Solo quiero hablar contigo hijo, dame una oportunidad", comenzó expresando y luego le preguntó: "¿recuerdas el día que te salvé de un incendio?".

"Ése fue el mismo día que tu padre se enteró que yo soy Isha y que mi hijo eres tu, quien creí muerto. Fue revivir el incendio pero esta vez pude salvar tu vida", agregó a lo que Hazar le refutó: "no señora Azize, yo tuve una madre y mi madre murió... ahora no tengo una madre, no me presione mujer y váyase antes de que me arrepienta".

"Yo te di la vida, yo te alimenté con mi leche. Si no me quieres perdonar no lo hagas pero la verdad no cambiará por más que no lo decidas", apuntó Azize.

Por su parte, Yaren le pidió a sus padres que la saquen de la mansión y viajen a un lugar lejos para evitar más desgracias: "esta mujer hará que alguien de la familia pague el precio. Nunca quise que le pase algo a ustedes por mi culpa... ya no aguanto más papá. Me ahogo, veo a Harün en todas partes y ahora no me dejaron morir... al menos saquenme de acá. Vamos a cualquier lugar, que no sea aquí. Si nos quedamos acá intentaré quitarme la vida de nuevo. No puedo librarme de este sufrimiento".

En el capítulo de este lunes, Reyyan recibirá una carta de Miran por una fecha muy especial. Allí él abrirá su corazón y le confesará: "el tiempo es lo más preciado que tenemos, al verlo lo apreciemos. Feliz Día de San Valentín mi amada, los amo demasiado".

Por otro lado, Hazar depositará toda su ira en el trabajo de compactación y reciclaje porque no soporta lo que le está tocando vivir. Sabe que su madre es Azize, la mujer que más daño le provocó en el último tiempo y tuvo un enfrentamiento con su hermano Cihan que lo dejó dolorido.

Precisamente en este contexto su hermano irá a verlo y hablar. El hombre esta vez le hablará con un tono de despedida después de haber escuchado el pedido de su hija Yaren. "Hermano nunca nos hemos dado las bendiciones", le dirá Cihan a lo que Hazar le preguntará: "¿de dónde salió todo esto?, parece una despedida. ¿Qué pasa, te vas a algún lugar?, ¿por qué quieres mi bendición como si te despidieras?".

Lejos de ellos, y ya caída la noche, Azat se encontrará con Gönul para despedirse. El joven hablará con ella con todo su corazón. "No te vayas", le pedirá ella al escuchar su decisión de irse. Sin embargo, él le confirmará que ya lo decidió.

"Espero que seas feliz, ya tienes todo decidido, te vas, cuidate mucho, que tengas buen viaje", cerrará ella con lágrimas en los ojos y tirando por tierra los sentimientos que le tiene.

Pero cuando se vaya alejando, Azat le hará una fuerte confesión: "tengo que irme porque estoy enamorado de ti".