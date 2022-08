Nati Jota habló sobre su beso con Lali Espósito: "me dio un poco de vergüenza"

domingo, 31 de julio de 2022 20:30

Nati Jota visitó PH, Podemos Hablar, y le consultaron sobre su beso con Lali Espósito, en pleno show en Santa Fe. La joven remarcó que la tomó por sorpresa.

“Yo la chapé. ¡La re chapé!”, dijo la influencer cuando el conductor del programa le preguntó sobre el momento del beso. Posteriormente, brindó detalles puntuales sobre lo que sucedió ese día.

“Fuimos con las chicas de la radio a pasar el finde a Santa Fe y de paso al show de Lali, y cuando llegamos nos dijeron ‘¿Quieren subir al escenario en alguna parte?’ Era tipo para bailar, para darle un chupito a Lali, un shot. Esa era la idea”, contó la joven.

“Cuando entro, Lali me dice ‘¿Che acá da para un beso?’ y le digo ‘Pues claro’; y ahí pasó eso”, agregó Nati.

“Te voy a decir algo... Primero que yo soy muy fan de Lali de toda la vida, de Casi Ángeles... Y segundo, que es muy hot Lali, la verdad. Así que dije ‘bueno, de una me llevo esto a la tumba’. No se notó pero me dio un poco de vergüenza después”, cerró Nati Jota.