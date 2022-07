Georgina Barbarossa se abrió Tinder y reveló las condiciones que debe tener un hombre para concretar una cita

domingo, 31 de julio de 2022 16:20

Georgina Barbarossa siempre mantuvo su vida privada bien resguardada. Sin embargo, ahora contó que se abrió Tinder y brindó detalles de los requisitos que debe tener un hombre para concretar una cita con ella.

Fiel a su estilo, la conductora aclaró con mucho humor que actualmente no está en pareja, pero que tuvo la posibilidad de conocer a personas, pero no fue nada serio.

“Lo que me pasa es que estoy tan ocupada ahora que no tengo tiempo de fijarme”, aseguró la actriz, quien además remarcó que “no descarta nada”, pero admitió que no se ve en una relación sentimental poliamorosa.

Sobre posibles pretendientes, la conductora afirmó que “tienen que ser valientes porque te ven fuerte y se asustan”. Luego, añadió: “Que sean limpios, con la dentadura completa, simpáticos y cultos. Que me hable bien, que me conjugue bien los verbos y que no me diga ‘vistes’ o ‘agarrastes’”.

“Ya no puedo contar más porque en el verano conté y se me pudrió todo. Ustedes son unos buchones (en referencia a la prensa). Se pinchó… así que no cuento más nada”, sostuvo la actriz, en referencia a una relación que comenzó hace un tiempo.

“Yo estoy en Tinder. Lo que pasa es que después me olvido de contestar. Estaba haciendo la temporada en Carlos Paz y Rochi Igarzábal y Sofía Macaggi me lo abrieron. Yo no lo podía creer. Me empecé a divertir muchísimo, pero tampoco la vida pasa por ahí. No estoy todo el día pendiente del teléfono porque me muero. Entre los mensajes y todas las cosas que te llegan de información es como que… si viene el amor, fantástico”, cerró.