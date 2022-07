El nuevo galán de Züleyha recibió un tierno mensaje de una amiga muy cercana

sábado, 30 de julio de 2022 00:00

"Bir Zamanlar Cukurova", "Tierra Amarga", o como Telefe la adoptó "Züleyha", es una de las ficciones turcas con más éxito no sólo en su país de origen sino en cada lugar donde se emite. En Argentina cosecha buenas mediciones de audiencia que no variaron pese a que sus "galanes" fueron cambiando.

Tras la fuerte salida de Murat Ünalmis, quien interpretaba a "Demir", una nueva figura se fortaleció: Ibrahim Çelikkol, cuyo nombre en la ficción es Hakan, aunque él se haga llamar en este tramo de la historia como Mehmet. Su personaje logró conquistar a la audiencia y fuera de la ficción sigue llamando la atención lo que ocurra en su entorno.

El actor, quien además se dedica a la moda por su indudable buena apariencia, fue noticia esta semana en los portales turcos por un mensaje que recibió de una "amiga muy cercana". Así lo titularon los portales turcos quienes no colocaron otro rótulo más sentimental o de mayor vínculo pero que indudablemente abrió comentarios paralelos en los fans.

Se trata de la actriz Birce Akalay, con quien protagonizó una serie llamada "Amor en blanco y negro" entre el 2017 y 2018. Por aquel entonces entre ambos se forjó una buena relación y ahora pasaron unas vacaciones juntos en Bodrum Cennet Bay.

Según el portal Milliyet, Birce Akalay y Çelikkol fueron visto conversando juntos, lejos del mar y luego ella compartió un posteo en las redes. Publicó la foto tomada por Ibrahim Çelikkol con el siguiente texto: "Aunque pareces ser uno en algunos cuadros, en realidad eres dos personas, y cuando dices 'mira', lo miras a él en lugar de a la cámara. Lo que aparece en la fotografía es el reflejo de la persona detrás de eso".

"Gracias por cada momento. Días mejores. Estoy muy contenta de que seas mi querido amigo y compañero", finalizó el posteo que fue acompañado por el emoticón de un corazón blanco.

Consultada por la prensa turca sobre aquellos momentos compartidos, ella expresó: “Tuvimos unas vacaciones muy dulces".

Ahora se dio una nueva publicación como amigos cercanos. Esta vez fue a través de la historia de Instagram donde publicó que están de vacaciones en las montañas Kaz. "Aquí vamos de nuevo", escribió.

Hace un tiempo, en febrero pasado, ella le dejó también palabras muy lindas en las redes sociales para celebrar el cumpleaños de Ibrahim. "¡Ibom! Mi querido hombre grande, magnánimo, con espíritu de niño. Estoy agradecida por cada día que estás conmigo. ¡Feliz cumpleaños, mi bajá! Que nuestros caminos no se separen para toda la vida, que la vida siempre sea fresca y pacífica en tu leal corazón!", escribió ella en las redes sociales, de acuerdo a lo que publicó el portal POSTA.

El actor

Si bien es cierto que en la Argentina es un completo desconocido, es un actor consagrado en Turquía. De hecho, debutó en televisión allá por el 2008 y hasta la fecha, lleva más de una docena de ficciones en las que ha sido protagonista, aunque sin dudas, la más famosa es esta en la que comparte reparto con Hilal Altinbilek (Züleyha) y Ugur Günes (Yilmaz).

Ibrahim llegó en la cuarta temporada para ponerse en la piel de Hakan Gümüsoglu / Mehmet Kara, un viejo amigo de la escuela de Demir Yaman. Su incorporación ya está generando muchos problemas en la novela ya que "sin hacer spoilers", es el protagonista de una nueva historia de amor, con sus dosis de venganza y pasión.

¿Quién es Ibrahim Çelikkol?

Nacido en la localidad de Izmit, Kocaeli en Turquía, el actor de 40 años ha tenido a la par de su carrera artística, una destacada participación en el deporte. Es que sus habilidades lo llevaron hasta formar parte de la selección turca de baloncesto en la categoría de inferiores.

Todos mis sueños y deseos pasaban por baloncesto. Pero nada en la vida va como lo planeaste. (...) Francamente, no sabía qué era la fama y cómo de atractiva podía ser. El mío fue un punto de inflexión. Me lesioné y después de este incidente, me decanté por actuar”, dijo a Hurriyet.

Pese a que la televisión lo mantiene muy ocupado, continúa con su pasión por el ejercicio ya que continuamente comparte con sus más de dos millones de seguidores en Instagram sus rutinas de entrenamiento de boxeo y otras actividades acuáticas que lo ayudan a mantener su envidiable figura.

En cuanto a su vida amorosa, también dio de qué hablar. Por un lado, en el 2017 se casó con Mihre Mutlu, una reconocida arquitecta con quien tuvo a su hijo llamado Alí. Pero tras cinco años de matrimonio decidieron ponerle fin a su relación y tras una audiencia que duró unos pocos minutos, decidieron que el pequeño quedase en custodia de su madre y también el monto económico que el actor le pasará para su manutención.