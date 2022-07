Dandára Guinaraes, la sanjuanina que sorprende en "La Voz Argentina": "es el primer gran paso en mi carrera"

sábado, 30 de julio de 2022 15:17

Talentosa y dueña de un magnetismo especial, Dandára Guinaraes (18) es una de las sanjuaninas que avanza en su camino en el exitoso reality de Telefe, "La Voz Argentina". Integrante del equipo de Ricardo Montaner, la joven cantó "Telepatía" de Kali Uchis y se enfrentó en las batallas a Michelle Alifano, siendo elegida para la próxima etapa.

Radicada en Buenos Aires, donde además estudia en el centro de formación de artistas de Cris Morena, charló con Diario La Provincia SJ acerca de cómo transita esta etapa que ya marca su carrera como cantante. "Es un tremendo honor; una locura estar ahí y que Montaner siga confiando en mí para avanzar en el programa", expresó.

La buena energía que hay en el team es algo que Dandára destacó especialmente, ya que es algo particular en un certamen competitivo como es "La Voz". "Tenemos muy buena onda, nos llevamos muy bien en el team Montaner y en general, con todos los teams. Nos relacionamos mucho afuera, nos juntamos todo el tiempo y hasta salimos de joda", contó.

Eso también va para sus pares sanjuaninos con los que "me veo muy seguido. Con Emi Soler me llevo muy bien porque nos conocíamos desde antes. Es más, éramos vecinas ya que vivíamos a media cuadra. Es una alegría inmensa estar juntas en esta experiencia".

Acerca de sus estudios en Artes Escénicas en en centro de formación de Cris Morena señaló: "Hago el mayor esfuerzo para estudiar y estar en "La Voz Argentina" pero lamentablemente tengo que faltar varias veces a "Otro Mundo". Igualmente, allí me apoyan un montón porque saben que estoy siguiendo mi carrera. Tengo el apoyo de Cris". Y contó por qué eligió seguir el estilo de la exitosa productora de ficciones para adolescentes que han marcado la TV argentina y también, el teatro y la música.

"Otro Mundo" me parece un lugar muy completo con muchas oportunidades, muchas buenas vibras y no me equivoqué. Siento que avancé muchísimo artísticamente, desde el año pasado ahora. Siento que pasaron 3 años y no, uno y medio. Hay muy buena formación de los profesores y me gusta mucho cómo se manejan en cuanto a la enseñanza. No tenemos notas numéricas, es todo más pedagogía Waldorf, por citar un método", detalló.

"La Voz Argentina", un desafío

Dandára recordó que fue al casting para el reality de Telefe "más como para sumar una experiencia más en mi vida y cuando me llamaron para decirme que quedaba, no lo podía creer". Por eso, marcó que lo que busca es disfrutar al máximo cada etapa en el programa y avanzar todo lo posible. "Quiero sacarle todo el jugo posible", confesó.

En tanto, para su carrera en la que se identifica con el soul, el blues, el Hip-Hop y el R&B, "significa mi primer gran paso, mi primer gran escalón. Lo siento así porque antes hice muchas cosas y me preparé mucho desde chica pero esta es la primera experiencia masiva y de televisión, con tanto público, que tengo. Me imagino avanzando bastante en el programa. Ojalá que sea así y disfrutando cada momento y dando lo mejor de mí. Que sea lo que tenga que ser". Para la joven es importante, también, construir una conexión con el público. "Ojalá que les llegue lo que hago y puedan empatizar con mi arte".

Ahora, está lista para los Knockout, la próxima instancia en la que la veremos en "La Voz": "lo que me gusta de esta instancia es que, aunque seguís compitiendo con una persona, cada uno tiene una canción distinta. Entonces, eso está buenísimo porque podés lucir mucho más tu estilo, tu autenticidad. El programa, en eso, me ayudó un montón en pararme en un escenario imponente, frente a un montón de cámaras, llegar a millones de personas... es una experiencia muy copada. Te da mucha cancha en el escenario, aunque los nervios nunca se van pero la seguridad aumenta".

Dandára por Dandára

La sanjuanina tiene en claro sus sueños en este camino que eligió recorren y en el que, pese a su corta edad, ya hizo un sólido recorrido.

"Mi sueño es poder dejar mi huella. Que la gente me recuerde por lo que soy, por lo que dí y lo musical va de la mano a ello. Vine a esta vida a dejar mi huella a través de la música y el arte. Y, por ello, el mensaje que me gustaría dar con mi presencia en "La Voz Argentina" es literalmente esto: "si lo querés, podés. Si te lo proponés, podés". Crecí en San Juan, en la que no podés tener estas experiencias tan masivas pero yo quería vivirlas; las tenía en la cabeza y fui por ellas. Lo pude lograr, así como Emi y varios de los sanjuaninos que están en el programa", sentenció convencida.

Para esto, Dandára se siente fuerte con el apoyo fundamental de su familia y de sus amigos. "Me siento muy acompañada y muy apoyada. Sobre todo por mi mamá y mi abuela; mis amigos muy cercanos que están muy presentes y me hacen sentir muy bien. También recibo un montón de mensajes hermosos", expresó.