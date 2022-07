Sofía "Jujuy" Jiménez contó que sufre de un particular trastorno

domingo, 3 de julio de 2022 00:00

Actualmente, aparecieron distintas fobias, unas que son muy conocidas y otras que generan incertidumbre. En esta oportunidad Sofía "Jujuy" Jiménez contó en PH Podemos Hablar que sufre de un tripofobia y detalló de que se trata.

Tripofobia es un tipo de trastorno de ansiedad o repulsión a ciertas figuras geométricas y la joven manifestó que de solo pensarlo esto le genera rechazo.

“Ya pensarlo me da impresión, de hecho esto podría ser. Es cuando tenés todos círculos, uno al lado del otro pegaditos, y lo ves de golpe. Como el pulpo que tiene unas cositas… ¡Cambio el estudio porque no era así!”, destacó la joven en el programa de Andy Kusnetzoff.

Además, agregó que "es como una fobia a los círculos que están todos juntos. Chiquititos y grandes, pero más que nada los chiquititos. Te da arcadas, ganas de vomitar, no podés verlos. Una de mis hermanas lo pasa mal. Yo la he visto vomitar. Es una fobia. Yo no sé si lo habrá tratado, yo trato de no darle tanta importancia”.

Sus compañeros quedaron sorprendidos cuando la joven resaltaba lo que le provoca el trastorno en su vida y le seguían consultando por las consecuencias que esto le provocaba.