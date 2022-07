¿Nuevo romance?: un deportista enamorado de María Becerra

domingo, 3 de julio de 2022 00:00

La reconocida cantante María Becerra se encuentra soltera, tras su ruptura con Rusherking. La joven cuenta con más de 9 millones de seguidores en Instagram y sumó varias premiaciones en su carrera.

María esta enfocada en su música, pero se conoció que un reconocido deportista estaría muy enamorado de la cantante y lo dejó demostrado en las redes sociales.

El candidato tiene 22 años y es serbio, su nombre es Dušan Vlahovic. El joven futbolista juega en la Juventus F.C. de la Serie A. El deportista mostró su primer acercamiento a la cantante a través de un vivo que realizó la cantante en Instagram.

En varias de las fotos de María Becerra se pueden notar los me gusta del futbolista. "Eres muy linda", le escribió él en el vivo de la artista. Ella no dudó en buscarlo en las redes y comenzó a darle me gustas en sus fotos.

El pretendiente es compañero de equipo de Paulo Dybala. Lo cierto, es que el joven la seguía en Instagram y la cantante no lo pasó desapercibido, también decidió seguirlo.