Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este jueves

jueves, 28 de julio de 2022 00:00

La desesperación atravesará a "Bir Zamanlar Cukurova", la ficción turca de Telefe que en Argentina se la conoce como Züleyha. La historia transita momentos en los que el drama y la preocupación se conjugan a partir de un hecho fortuito de la mano del pequeño Adnan Yaman.

En el capítulo de este miércoles, Hakan (que todos creen que se llama Mehmet) le declaró su amor a Züleyha tras compartir una cena intensa. "Mejor te lo voy a decir, porque no hay otra manera. Estoy enamorado de tí Züleyha, te amo", lanzó el hombre y más tarde le expresó: "así fue como perdí la fe en el amor, cuando Zeynep me lastimó. Hasta que llegaste a mi vida y conquistaste de hecho mi corazón".

En la mansión Züleyha habló con Lütfiye quien se convirtió en su confidente. "Solo amé a Yilmaz en mi vida, para mi él es el amor", confesó Züleyha a lo que la mujer le explicó: "Yilmaz se ha ido, murió y no tienes que vivir en el pasado. No tienes que cargar con eso de por vida". "Tengo miedo del amor", agregó ella pero Lütfiye le aclaró: "tienes razón, perdiste a tu amor y Demir te defraudó. Tienes razón en tener miedo, pero eres joven, te mereces amar a alguien y ser amada".

En el capítulo de este jueves, la desesperación se hará presente en la historia a partir de que Adnan Yaman desaparezca. Todo sucederá cuando un grupo de gitanos llegue a la mansión para ofrecer telas a la venta y otros materiales. A su encuentro saldrá Sermin quien se verá interesada en las telas pero no se dará cuenta cuando el hijo de Züleyha salga corriendo y aborde el vehículo tracción a sangre.

"¿Dónde está Adnan?, ¿dónde está mi hijo?, ¡no otra vez!", gritará Züleyha cuando pregunte a todos dónde está el pequeño. Frente a ella estarán Saniye, Gülten y el personal de la mansión quienes saldrán rápidamente a buscarlo por todos lados en el predio de la mansión pero sin resultados positivos. Minutos después llegará al lugar Fikret y Hakan (que creen que se llama Mehmet).

Al ver la desesperación de Züleyha, Mehmet buscará transmitirle tranquilidad pero Fikret no tolerará sus palabras. "¿Cuánto tiempo ha estado desaparecido Adnan?, ¿buscaron en los alrededores?", consultará Fikret quien luego estimará que esto pudo haber sido producto de la maldad de Hakan. "Esto es producto de este bastardo", lanzará Fikret a lo que Züleyha agregará: "secuestró a mi hijo".

"Tenemos un enemigo ahí afuera. Este tipo lo hizo", agregará Fikret a lo que Hakan buscará desviar el pensamiento para otro lado y transmitir tranquilidad: "quien sea el enemigo, no quiere decir que haya secuestrado a un niño de 4 años. Ya lo encontraremos Züleyha".

"¿Cómo lo encontrarás? nosotros tenemos un enemigo... ¿por qué lo proteges tanto?, ¿conoces a Hakan?", lanzará sin rodeos Fikret.

Pero ese enfrentamiento en palabras no quedará ahí entre ambos hombres. En la noche, los 2 nuevamente se cruzarán pero esta vez a los puños. "Te molesta que Züleyha me ame a mi y no a ti", provocará Hakan generando así la pelea a golpes entre ambos.