Nuestro Amor Eterno: la relación real que tuvieron 2 actores y que llegó a su fin

jueves, 28 de julio de 2022 00:00

Los set de grabaciones siempre se convierten en escenario para enamorar a sus actores sin importar el país donde se hagan los rodajes. La cantidad de casos cuyo amor nació en medio de la filmación de las escenas se multiplica en el mundo del espectáculos y la ficción Istanbullu Gelin no es la excepción.

En Argentina la serie turca se la conoce como "Nuestro Amor Eterno" pero en otras partes del mundo fue nombrada como "La Novia de Estambul". Su trama gira entorno a Faruk y Süreyya, una pareja que se enamoró pese a la diferencia de edad y clases sociales.

Entorno a ellos hay varias historias que dan vida a esta novela. Una de estas es la del joven Murat, el hermano menor de los Boran e hijo de Esma. El joven es el más revelde y que rompe, cada vez que puede, los límites generando el malestar de su madre.

En su camino se encontró con Bade, una joven empleada doméstica de la familia a quien "usó para divertirse" pero luego se enamoró. Ambos conforman una de las parejas más bonitas de la historia por la química que presentan sus actores ante las cámaras.

Quienes personificaron a estos personajes fueron Berkay Hardal como Murat Boran y Hira Koyuncuoglu como Bade. Pero, para gusto de los seguidores de la historia, la relación de los dos venía desde antes de la ficción.

Según el portal turco Sabah, ambos fueron pareja durante vario tiempo: "Berkay Hardal y Hira Koyuncuoglu se conocieron y empezaron a vivir juntos antes de la serie que protagonizaron durante unas 2 temporadas".

Por aquel entonces era tan buena la relación que ella habría presentado al joven a su familia con la mente puesta en el casamiento. Y las redes sociales siempre habrían sido el lugar donde los dos compartieron las fotos del avance del amor a sus seguidores.

Sin embargo, da acuerdo a las noticias de Medyatava, que reprodujo Sabah, debido al intenso ritmo de trabajo de Berkay Hardal, él no podía dedicar tiempo a su relación como antes. Por esta razón, la pareja decidió separarse. Si bien luego hubo una reconciliación, que él mostró en su historia de Instagram con un tierno mensaje a ella, la relación no prosperó. "Entiéndeme, no tengo camino por recorrer", le escribió por aquel entonces para su cumpleaños.

Eso ocurrió entre agosto del 2018 y enero del 2019, durante la tercera temporada de la novela. Vale destacar que la ficción cuenta con 3 temporadas de 87 capítulos en total. Comenzó a emitirse el 3 de marzo del 2017 y finalizó el 31 de mayo de 2019.

En Argentina, la ficción se encuentra transitando el episodio original 19 que es segmentado por Telefe y se emitió parte este miércoles como el 60.

Vida nueva

Tras terminar aquella relación, ambos hicieron nuevas parejas. En el caso de él, se casó en el 2019 con la actriz Dilan Telkök pero la boda con vestido y fiesta llegó en el 2021. Es que la pandemia evitó poder realizar cualquier tipo de evento y por eso cuando las restricciones se terminaron, apostaron a una fiesta en Sakarya con las familias y amigos cercanos.

Por su parte, ella también está en pareja, aunque por ahora no se habla de casamiento pero sí se muestran juntos en la cuenta de Instagram de ella.