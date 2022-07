"Me convenció": Lizy Tagliani contó que su novio la impulsa a ser mamá

jueves, 28 de julio de 2022 15:13

Invitada a "PH Podemos Hablar", Lizy Tagliani contó que quiere ser mamá. Afirmó que no se sentía capaz de lograrlo hasta ahora y se reconcilió con sus miedos que la frenaban.

La conductora y actriz habló con "Socios del Espectáculo" y confirmó que avanza en su sueño. “Estoy muy contenta. Hace bastante venía viendo la posibilidad. Es un lindo proyecto. No sé si se va a dar o no, pero es lindo”, contó Lizy, que explicó qué está averiguando: “Estoy viendo tanto la adopción como la subrogación. Acá, en el exterior. Hay que ver qué se da”.

Además, reveló que su novio mendocino tuvo mucho que ver con su decisión: “Sebas fue un gran impulsor de todo esto. Él me decía que yo tengo esta cosa de querer darle todo lo que tengo a un hijo, y eso es muy lindo, es maravilloso”.

“Yo decía que no estaba preparada, sentía que no era para mí, que no me imaginaba y él me preguntó por qué no. Me convenció. Lloramos ese día. Lloré un montón porque era algo que tenía negado, pero después me decidí”, señaló Lizy, enamorada de su pareja que mantiene un bajo perfil.

Sentenció al programa de ElTrece que "como pareja me va a acompañar y algo va a tener que ver. Es un lindo camino para recorrer. Después veremos el resultado, que no me modifica. Es un gran cierre. Tengo demasiado para dar, no solo material, que no es tanto, sino de enseñanza, aprendizaje, educación, familia, valores… Está bueno dejar esa herencia”.

Un sueño

Lizy Tagliani fue una de las invitadas a "PH Podemos Hablar" y sorprendió al confesar uno de sus fuertes deseos: ser mamá. En pareja con el mendocino Sebastián Nebot, con quien optó por una relación de bajo perfil, señaló que está informándose sobre alternativas para formar una familia.

“Voy a dejar un sueño más que un recuerdo”, expresó ante el árbol con las fotos que los invitados del ciclo van dejando. “Durante mucho tiempo crecí libre, creo que soy una persona muy libre por todo lo que me pasó en la vida. Pero también hay cosas que no me permitía justamente por ser travesti, por pertenecer a una minoría, porque no iba a encajar con algunas cosas. Había algo que estaba muy negada, y me decía a mi misma: ‘Vos naciste para ser travesti, para hacer reír, divertida, podés tener todos los sueños, pero no naciste para ser mamá'”, dijo emocionada.

La actriz de "Los Bonobos" y querida conductora de Telefe agregó “tu misión es otra en esta vida, tu mundo es otro, y me crié con eso. La verdad es que descubrí que tengo la imperiosa necesidad de tener un ser que dependa de mí, tener alguien a quien yo pueda transmitirle y dejarle todo lo que la vida me ha dado. Quiero ser mamá, de hecho estoy averiguando. Puede ser la adopción que es muy difícil, puede ser de otra forma que es muy caro. No sé cómo, pero es algo que nunca me lo había permitido y ahora tengo muchísimas ganas”.

Lizy confesó que “ojalá lo pueda hacer porque la vida ha sido muy generosa conmigo y yo creo que soy una persona que va a poder acompañar a ese ser humano, porque aunque no vaya a parir yo, va a parir mi corazón y eso es exactamente lo mismo”, sentenció.

Por último y antes de colgar la fotografía vaticinó: “espero a alguien a quien yo le diga: ‘Mirá, en ese árbol de PH hay una foto de cuando te deseé. No sé, llamame mamá, papá, llamame Luis, Lizy, Edgardo, llamame persona, pero todo lo que la vida te lo quiero dejar a vos”.