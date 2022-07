Hercai: avance del capítulo de este jueves

jueves, 28 de julio de 2022 00:00

Momentos decisivos transita Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe. Es que Azar conoce cada vez más a Füsun y con esto sabe de lo que es capaz de hacer cuando alguien se le atraviesa. Además Dilsah no se detiene en su odio contra Reyyan y Miran no deja de imaginar un futuro feliz con Reyyan y su hijo.

En el capítulo de este miércoles, Dilsah avanza con el objetivo de que Miran y Azra se enamoren y con ello herir a Reyyan. En este contexto le hizo una insinuación: "Azra será la mejor madre para Umut".

Paralelamente, Miran mantuvo un diálogo con Azra y le pidió que se aleje de su verdadera madre porque no sabe de lo que es capaz de hacer. Sin embargo, la joven se resistió a tal pedido. "Si ella tiene un corazón cruel como dices, solo yo puedo detenerla. Soy la única hija viva que tiene. Por eso creo que lo mejor es que me mude con ella", lanzó.

En el capítulo de este jueves, Nasuh hablará con Azize para pedirle que se vaya a vivir a la mansión Sadoglu para estar toda la familia junta.

"Somos una familia, mientras estemos bajo el mismo techo nadie nos destruiría", lanzará el patriarca sin embargo ella tendrá miedo al rechazo de su hijo.

"Él te aceptará de la misma forma que te abrí mi corazón y Miran te aceptó de vuelta. Tal como Reyyan te abrazó y te llamó abuela, Hazar te aceptará. No te preocupes", agregará el hombre.

Por otro lado, Handan le entregará a Cihan una carta de Azat en la que explica por qué decidió huir con Gönul. "Me voy papá, en vez de escribirlo en un papel me encantaría decirlo a la cara, poner mi cabeza en tu hombro y pedir que me bendigas", comenzará el texto de la carta que él leerá con gran dolor.

Luego en otro tramo del texto señalará: "me dijiste que me rindiera pero no lo voy a hacer, por primera vez em mi vida me hice una pregunta: ¿que quiere Azat en el fondo de su corazón? irme con el amor de mi vida".

Lejos de todo esto, Miran disfrutará tener a Reyyan a su lado y ansioso se mostrará esperando al hijo de ambos. En este escenario, le dirá palabras dulces al oído que a ella le provocarán dolor.

"Recibo un beso de tus labios y agradezco a Dios por darme esto por el resto de mi vida", expresará.