Fugitiva: el nuevo giro de Mercan ¿aliada a Tarik?

jueves, 28 de julio de 2022 00:00

Si algo ha caracterizado a Mercan desde el inicio de la ficción son los constantes cambios. Primero comenzó amando a Tahir, luego se dio por vencida a ese sentimiento y se alió a Nefes para luchar contra Vedat. Ahora un nuevo giro se dará con ella en la historia de "Fugitiva", la ficción turca de Telefe cuyo nombre original es "Sen Anlat Karadeniz".

El personaje, que supo ganar el odio y el afecto de los seguidores, ahora empezará a transitar un nuevo camino pero esta vez cerca de Tarik. Es que Genco está convencido que ella es la mujer ideal para su hijo y ya arregló con Cemil el casamiento de ambos.

Tras el secuestro de Hazan, Tarik se ocultó de la policía y de la justicia con lo cual los planes de Genco se entorpecieron. Pero ahora volverán a encontrar el rumbo "sacrificando" a Mercan. Pero el resultado será el menos esperado.

Es que después de que Mercan vea a Nefes y Tahir feliz caminando por las calles, la decisión de ella no cambiará y apurará los planes con el hijo de Genco. Pero Tarik no podrá hacerle daño, porque tiene a su padre controlándolo todo el tiempo y el lugar que ocupará Mercan en la pareja será mucho más fuerte. ¿Para bien o para mal de la trama?

Para no spoilear, sólo trascendió que lo que haga ahora ella movilizará al fandom, como ya ocurrió en Turquía donde se emitió por primera vez esta historia.

Avance del capítulo de este jueves

En el capítulo de este jueves, Melek hablará con su mamá Nilüfer, a quien teme perder en manos de Genco. "He tratado de hacer todo para mejorar pero el precio fue muy alto", lamentará Nilüfer frente a su hija quien entre lágrimas le dirá: "lo lamento mamá, te necesito más que nunca. No sabes cuánto te necesito".

"Me necesitas, pero no así como un cadáver, no así", apuntará la mujer.

Por otro lado, Tarik volverá a la mansión de Genco tras esconderse por varios días. Allí el padre lo recibirá con la decisión que tomó para él. "Mañana será la gran ocasión. Iremos a pedir la mano de Mercan. Mirame a los ojos, la soltería no es para siempre", apuntará.

Tras esto, el joven llamará al dueño de una tienda de flores en medio de la noche avisándole que su local se incendia. Al llegar éste se dará cuenta que fue todo mentira. "¿Tu eres el dueño de la tienda?, abre la tienda para comprar. Hombre por qué miras así, abre la tienda. Si quieres que no dispare la maceta que llevas arriba de los hombros, abrirás y me darás una rosa", lo amenazará.