Carmen Barbieri habló de su complicado problema de salud: "hay que operar"

jueves, 28 de julio de 2022 00:00

Esta semana, la conductora de Mañanísima, Carmen Barbieri, se ausentó del programa y su falta no pasó desapercibida por los seguidores del ciclo. En este sentido, en las últimas horas se conoció que la ausencia de la capocómica se debió a un problema de salud que la llevará a una cirugía.

"Vamos a contarle a la gente por qué falto. Tengo una sinovitis, se empezó a poner duro. Es un líquido que se junta, es muy pesado y se hace como una nuez. Antes de operar, me metieron una aguja con el ecógrafo y fueron viendo, pero no pudieron sacar líquido. Tengo vendado ahora porque todavía me sale sangre", comenzó revelando la conductora y mostrando su mano vendada.

Anteriormente, sus compañeros Pampito y Estefi Berardi, explicaron que la conductora se había sometido a una pequeña intervención fuera de Argentina.

"No hay caso, hay que operar. Me operan dentro de dos semanas porque este fin de semana voy a estar en Mar del Plata, en Celebrando la Revista", agregó Barbieri al respecto.

Esta no es la primera vez que falta al magazine, ya que Carmen ya estuvo ausente en emisiones anteriores de Mañanisima debido a diferentes problemas de salud y fue reemplazada por Pampito y Estefi Berardi.