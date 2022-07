Batalla de estilos: Emilia Soler gustó y pasó a los knockout de La Voz

jueves, 28 de julio de 2022 00:00

No fue como cualquier batalla. Fue una batalla de estilos que generó tanto alegría como emoción. En la noche de este miércoles, La Voz Argentina contó con la sanjuanina Emilia Soler en competencia frente al drag queen Salustiano. Marley fue precisamente quien definió la competencia como una "batalla de estilos" y no hubo dudas cuando ambas cantaron.

En escena, y frente al jurado, interpretaron el tema "Shoop shoop song" y dieron un verdadero show. Ambas desplegaron todo el talento en la pista, no sólo con su energía sino también con la dramatización de la canción.

El primero en tomar la palabra para hacer la devolución fue Ricardo Montaner quien definió la batalla como "muy balanceada": "me encanta cuando pasas al centro Salustiano. Me cuesta decir quien canta mejor. Él canta y en expresión escénica es un poco más explosivo. En eso saca ventaja pero cuando vas a analizar la voz de los 2, Emilia tiene una gran cantidad de cualidades vocales extraordinarias que a mi me llega. Está muy balanceado".

Por su parte, Soledad se preguntó "cual es el objetivo de un artista" y destacó que éste debe ir más allá de cantar: "ser artista también es acompañar a la gente que hoy seguro la pasó genial en su casa y ambos llegaron al corazón. Me llegan más los intérpretes que los que cantan perfecto. En eso está muy balanceado. No me inclino por ninguna de las 2 propuestas".

En el mismo sentido fue Mau y Ricky quienes destacaron que la pasaron "de maravilla" y confesó que la canción la "disfrutamos".

Tras estas devoluciones, Lali confesó que le costó mucho tomar la decisión de quién debía seguir en carrera. "Primero quiero felicitarlos, me siento representada por lo que trajeron al escenario. Estoy en esta silla porque me dedico a entretener... he construido con la vida muchas capas que me han traído a esta silla... es genial entretener, es hacer muchas cosas. Vos Salustiano lo tenés, un país entero te vio y Emi, el honor que es tener una voz increíble como la tuya, estuviste brillante".

Después de los elogios, Lali tomó la decisión de elegir a la sanjuanina para seguir en competencia y pasar a la siguiente ronda del knockout. Y tras escuchar su nombre, Emilia estalló en lágrimas y fue contenida rápidamente por su compañero que no dudó en ir a ella para abrazarla.

"Para mi era imposible ganar. Les juro que para mi era imposible", subrayó señalando que "Salustiano es tan increíble" y por eso pensó que volvía a su casa.

"Se que pensabas eso al lado de un artista tan potente como él. No te podes ir a tu casa con esa voz... tenés una energía que traspasa", agregó.

La formación con Alex y Lali

Antes de salir a escena, Emilia se mostró emocionada por cantar la canción que les había tocado. "Al principio él no estaba cómodo con la canción y se fue encontrando muy rápido. Encontramos un término medio y damos un show genial", destacó la sanjuanina en la previa a la actuación.

"Estoy feliz de haber armado esta batalla porque van a dar algo increíble... no puedo creerlo, es hermoso", señaló Lali cuando los escuchó cantar en la prueba de las voces a lo que Alex destacó: "me enamoré de los 2, que derroche de personalidad, actitud. Voy a disfrutar. Son 2 pedazos de voces".

"Para mi son joyas del team Lali... tienen el talento vocal, la personalidad y algo que en esta instancia parecería normal verlo que es la amistad", finalizó Lali alentando a ambos a poner todo en escena siempre.