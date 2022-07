Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este martes

martes, 26 de julio de 2022 00:00

Nuevos vínculos, temor al amor y un secreto que se sigue ocultando en "Bir Zamanlar Cukurova", la ficción turca de las tardes de Telefe que en Argentina se la conoce como "Züleyha". La historia transita un nuevo capítulo ya sin Demir en el camino y con Hakan tratando de conquistar el corazón de la protagonista, aunque todavía siguen creyendo que su nombre es Mehmet.

En el capítulo de este lunes, Züleyha despidió a Demir y dejó fluir sus sentimientos. "A quién le diré mi ira y mi desasosiego... todo lo que me hiciste, hoy llega a su final por el bien de mis hijos", expresó en su tumba.

Esta ausencia, fue aprovechada por Hakan quien está dispuesto a conquistarla ya sin nadie que se le interponga. ¿Cómo? dando esa ayuda que ella necesita. Pero ella trató de saber por qué compró lo que necesitaba la empresa pero a su nombre y no de los Yaman. "Lo compré para establecer construcciones Yaman Kara. Lo dije el primer día que vine acá. Te dije que elevaríamos a Cukurova juntos. ¿Te acordás?", le explicó él.

En el capítulo de este martes, después de que Gaffur recibió una dura crítica de Saniye por haber comprado terrenos inútiles, él emboscará a Sermin que fue quien le recomendó comprar esas hectáreas. "Señora Sermin seguimos su consejo, compramos el terreno y lo dividimos en 4", lanzará Gaffur entre sonrisas y expresando la alegría que tienen todos por la buena inversión que hicieron.

"Nos hizo ricos, gracias a usted... Estamos muy contentos de haberla escuchado. Nos dijo que deberíamos invertir en unas tierras... tal vez serían 4, muchas gracias", expresará el esposo de Saniye.

Por otro lado, Bëtul se refugiará nuevamente en Abdülkadir para contarle lo complejo que se le hace actuar en la empresa Yaman con Züleyha dentro. Es que ambas tuvieron una conversación en el que la prima de Demir se disculpó por haberse metido en la venta de las acciones a Mehmet y sin darse cuenta estimó que Züleyha no estaría capacitada para dirigir la empresa.

Es por eso que Bëtul se reunió con Abdülkadir en una finca y allí él le enseñó a disparar un arma. La ira de ella, él la orientó para que la depositara en el manejo del arma. Al ver su error apuntar y disparar, le recomendará: "no estás observando, no lo has hecho. Mueve tu pierna ahí, enfócate, mira adelante, apunta y fuego".

Mientras todo esto ocurre, Sermin irá directo a hablar con Füsun y recriminarle por qué le mintió con respecto a las tierras que luego terminó en manos de Gaffur. "Eres una mala persona, pensé que eras mi amiga, eres una sinvergüenza, te aguanté todos estos años y soporté tu hipocresía... pensé que dijo tu esposo que había vendido esas tierras y estaban sumergidas para siempre", lanzará muy enojada.

Lejos de todo esto, Fikret se acercará a Züleyha en un diálogo muy ameno y de confianza. "No quiero ser una carga para ti ni para nadie más", le dirá ella al ver el interés de él en ayudarla. "Me haces daño al decir eso", lamentará él pero ella le aclarará: "¿no te das cuenta que al primero que llamo cuando algo me pasa es a vos?".

Pero él tratará de hacerle entender que no es como ella dice y cuando necesita ayuda no recurre a él: "No es así, no se a quien será". Y para alejar todo el distanciamiento entre ambos, la invitará a comer al bosque con Haminne y los niños.