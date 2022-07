Soñar Contigo: el casamiento menos pensado entre 2 personajes

martes, 26 de julio de 2022 00:00

Si algo tiene "Erkenci Kus", la ficción turca de las tardes de Telefe que en Argentina se la conoce como "Soñar Contigo", es la dinámica en la historia y los giros que sorprenden. Tras la última reconciliación entre Can y Sanem, el amor sigue marcando el rumbo de la ficción pero esta vez "remando contra viento y marea" frente a la familia de ambos jóvenes.

Can y Sanem quieren casarse pero la familia no acompaña la decisión. Si bien las madres manifestaron su aceptación, ahora no quieren colaborar en planificar la boda y el camino se torna complejo para los protagonistas. Es que cada vez que buscan encaminar el acto de compromiso, encuentran obstáculos.

Paralelamente, una pareja comenzó a afianzarse pero a espaldas de los padres de ambos: Leyla y Emre. Los dos venían dejando de lado sus sentimientos pero decidieron apostar al amor y en el capítulo que se verá este martes por Telefe darán un gran paso. Ambos decidirán casarse aunque tengan el rechazo de las familias.

Sin dar más vueltas, decidirán ir al Registro Civil, pedir un turno en el momento y llamar a sus hermanos para que sean testigos del casamiento. "Cómo voy a estar molesta. Fue de repente y nos quedamos impresionados", expresará Sanem a la pareja antes de casarse.

"Si nuestras madres no aceptan la relación de ustedes, mucho menos la nuestra. Cuando se enteren les va a dar un ataque", destacará Leyla a lo que Emre agregará: "claro que no lo van a aceptar, pero llevamos mucho tiempo esperando".

¿Qué pasará cuando las familias de ambos se enteren?, ¿Can y Sanem se animarán también a dar ese gran paso? A partir de ahora, la historia dará constantes giros que mantendrán a los seguidores atados a sus sillas y con ganas de ver más.