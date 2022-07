La Voz Argentina: ¿qué le pasó a Karina que rompió en llanto?

martes, 26 de julio de 2022 00:15

La Voz Argentina (Telefe) continúa en la etapa de Las Batallas, donde los coach eligen a los participantes de sus equipos para enfrentarse de a dos y luego de demostrar su talento vocal, sólo uno es elegido para continuar en el reality.

En ese escenario, Soledad Pastorutti acompañada por Karina "La Princesita" como co-coach, escuchan a los participantes de su team para darles los mejores tips y así brillar en el escenario.

En este sentido, al presentarse Morena y Carolina quienes interpretaron “Quién dijo”, Karina no puso contener las lágrimas y rompió en llanto.

“Chicas, me voy a desmayar… las dos tienen una voz muy especial que me llegó al corazón. No tengo nada más para decirles, solo que disfruten como lo están haciendo”, les dijo la artista a las participantes del equipo de su colega.

La emoción la sobrepasó y Sole se sintió agradecida por su admiración a las jóvenes que buscan el sueño de ser cantantes reconocidas. En la gala, Pastorutti eligió a Carolina para que continúe en la siguiente etapa.