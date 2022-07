Hercai: avance del capítulo de este martes

martes, 26 de julio de 2022 00:00

Una boda, una discusión y el amor triunfando. Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe transita un camino donde los protagonistas luchan por el amor, dejando de lado todo aquello que les haga mal. Pese a esto, las familias Sadoglu y Aslanbey se resisten a que triunfe el corazón.

En el capítulo de este lunes, Azat y Gönul escaparon en medio de la boda de Reyyan y Miran, sin que nadie de la familia lo advirtiera. Eso provocó la ira de Cihan pero los recién casados reaccionaron en su defensa. "Lo decidieron hace tiempo. Nadie podría hacerlos retroceder. Ahora queda claro por qué no dijimos nada. Ellos se fueron en silencio para evitar todos estos problemas. Van a dejar de pedirnos cuenta por todo lo que ocurre en esta familia. Azat solo pidió el apoyo de Miran porque nadie más quiso ayudarlo", señaló Reyyan.

Por su parte, Miran agregó: "No hace falta que rendimos cuenta. Hicimos lo correcto y si Azat me lo volviera a pedir lo volvería a hacer... La ambición lo ha cegado pero esa ambición no saldrá victoriosa frente al amor. Se tomaron de la mano y se alejaron juntos. Sepa que nunca van a volver. Veo que Azat tenía razón al estar lejos de usted".

En el capítulo de este martes, Cihan se volverá a enfrentar a su familia rechazando la posibilidad de que Gönul y Azat sean pareja y se casen. "¿Se supone que Azat se enamoró en 2 días?", lanzará el hombre a su familia sin estimar la posibilidad de una relación.

"Eso no me lo creo. Miran lo alejó para su propio beneficio. Pero no va a salir victorioso", apuntará Cihan a lo que Hazar tratará de mediar: "Comprendo tu enojo. Sí tu hijo se fue, no sabes dónde está pero si quiere volver, entonces estoy seguro que lo hará".

"Volverá", gritará Cihan a lo que Hazar reflexionará: "está bien pero no puedo dejar que hables así de Miran. Es cierto, lo ocultó, se equivocó pero no tiene malas intenciones. No digas esas cosas".

Al escuchar estas palabras Cihan apuntará a donde más le duela a su hermano: "qué quieres decir hermano. ¡Cómo que no! Tu hijo de 2 meses es el nieto de Azize de 30 años. Es malvado".

Por otro lado, Dilsah también sacará ventaja de este conflicto. "Mi hijo y mi nuera no hicieron nada. Dueña Füsun no solo le dio esas fotos a Cihan sino que lo instó a enojarse con Miran", dirá la mujer delante de Sükran quien la frenará y le pedirá que no siga haciendo comentarios que puedan herir.

"Tienes razón. Ya tuvimos un gran problema afuera. No seré yo quien lo aumente... hija no seas tan dura contigo mismo, recuerda que pronto tendrás un hijo", expresará antes de irse.

Finalmente un manto de paz caerá sobre Miran y Reyyan después del día de boda agitado. Ambos se encontrarán solos bajo las estrellas para bailar. "¿La música la tocarán las estrellas?", preguntará ella con una sonrisa a lo que él le recordará la noche en la cueva.