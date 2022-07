Züleyha Tierra Amarga: avance en imágenes de la semana

lunes, 25 de julio de 2022 00:00

Tras la muerte de Demir, nuevos dramas se sumarán en "Bir Zamanlar Cukurova", la ficción turca de las tardes de Telefe que en Argentina se la conoce como "Züleyha". La mentira seguirá presente pero también el amor comenzará a avanzar, llevando la venganza a un segundo plano.

En el capítulo del viernes pasado, Züleyha conoció la muerte de Demir. Su esposo fue asesinado y el dolor invadió a todo Cukurova. Por su parte, Hakan encaró a Abdülkadir ante la sospecha de que él tuvo algo que ver con el crimen.

En el capítulo de este lunes, Züleyha despedirá a Demir en el entierro en un momento en el que los sentimientos se entrecruzan. "A quién le diré mi ira y mi desasosiego... todo lo que me hiciste, hoy llega a su final por el bien de mis hijos", expresará ella ante su tumba.

Más tarde, ella decidirá tomar las riendas una vez más de la empresa pero esta vez sabiendo que el escenario que les espera es otro ya sin la posibilidad de que Demir regrese. Ante esto hablará con Hakan (quien ella cree que se llama Mehmet) queriendo saber por qué compró lo que necesitaba la empresa pero a su nombre y no de los Yaman.

"Lo compré para establecer construcciones Yaman Kara. Lo dije el primer día que vine acá. Te dije que elevaríamos a Cukurova juntos. ¿Te acordas?", señalará él.

Por otro lado, Fikret se acercará a Züleyha movilizado por sus emociones, tras la muerte de Demir. Allí ambos mantendrán un día de campo, al aire libre, con Hamine y los niños. Asado, juego y anécdotas formarán parte de la primera salida familiar que tendrán.

Pero los problemas luego abordarán a Fikret. Es que con Bëtul irán a un hotel siguiendo el rastro de Hakan y con el objetivo de saber quién es. Los dos ingresarán a la habitación en la que él se está alojando y al no encontrarlo compartirán un momento junto. Sin embargo todo terminará de la forma menos pensada.

Paralelamente, Hakan invitará a cenar a Züleyha quien aún cree que su nombre es Mehmet. Esta vez ambos compartirán un momento pero sin la interferencia del matrimonio de ella con Demir. Ella ahora es viuda y tiene el camino libre para ser conquistada.

Más adelante, Abdülkadir avanzará por las espaldas de Hakan y él se dará cuenta. Esta vez él buscará saber qué cuestiones trama y ante las primeras acciones lo volverá a encarar.

Por otro lado, Adnan volverá a hacer una de sus travesuras y llevará nuevamente preocupación a la familia Yaman.

Lejos de todo esto, Bëtul continuará con sus objetivos dentro de la empresa y entre sus planes estará hacerle sentir su resentimiento por lo que hizo con las acciones a Mehmet. Aduciendo otro motivo, le informará a Züleyha que no ingresará a la reunión de la Junta Directiva de la empresa. "Voy a terminar de apreciar lo que has hecho por la empresa. No creas que no eres una persona importante para nosotros y te necesitamos mucho", le dirá Züleyha al ver su actitud.

Sin embargo, una publicación en el periódico sumará más intranquilidad y conmoción en Cukurova. Dos figuras muy reconocidas aparecerán envueltas en un escándalo. La foto en la portada revolucionará a todos y generará una ola de especulaciones.