Wanda Nara a pura diversión y desenfrenada en un recital en Ibiza

lunes, 25 de julio de 2022 10:28

Desenfrenada y muy pero muy feliz. Así se las vio a Wanda y Zaira Nara en una serie de videos que subieron a las redes sociales desde Ibiza. Ambas se encuentran de vacaciones juntas y sin sus parejas, Mauro Icardi y Jakob Von Plessen, y las imágenes no tardaron en aparecer.

La empresaria y su hermana viajaron a la paradisíaca isla española junto al estilista Kennys Palacios y sus hijas. Desde allí tuvieron mucha exposición a través de sus cuentas de Instagram. Entre el material que publicaron hay uno que ya generaron una importante repercusión.

Se trata del recital de Ozuna, al que las hermanas asistieron el domingo en la noche. Las imágenes las compartieron en varias stories y se las ve muy feliz y hasta desenfrenada. Allí aparece Wanda con un top y con el cabellos sin extensiones, mientras coreaba los temas del cantante oriundo de Puerto Rico.

En este escenario, una escena generó gran revuelo en los fans de ella y de la pareja. Es que un muchacho llamado Eddie Rodríguez se acercó a la esposa de Mauro Icardi y le dio un beso en los senos. Después él le ofreció un sorbo del trago que estaba tomando y ella se negó pero siempre con una sonrisa y a pura fiesta.

“¡Borralo, borralo!”, le dijo Zaira a Wanda pero ella no le hizo caso.

¿Están separados Wanda y Mauro? La respuesta aún no se conoce pero el viaje de las hermanas a Ibiza generó muchas especulaciones. Es que si bien el futbolista no dejó de publicar mensajes amorosos dedicados a su esposa, curiosamente ésta no contestó ninguno de esos comentarios.

En octubre pasado, la pareja estuvo al borde del divorcio por el affaire que Icardi mantuvo con Eugenia La China Suárez.