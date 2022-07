Dandara, la sanjuanina que brilló en Las Batallas y sigue camino a cumplir su sueño

lunes, 25 de julio de 2022 00:36

Los sanjuaninos siguen brillando en La Voz y lo dejaron demostrado en cada una de las instancias, en primer lugar en las Audiciones a Ciega todos lograron quedar seleccionados. Hace unos días, arrancó una nueva etapa en Las Batallas, en las que se enfrentan dos participantes y solo uno puede pasar a la siguiente ronda de los Knockout. Andrés Cantos del team Ricardo Montaner y Lucas Bongiovanni del team Lali lograron superar Las Batallas y ya se encuentran para disputar una nueva etapa.

Este domingo, una sanjuanino hizo su aparición en La Voz, se trata de Dandara Guinaraes de 18 años, que pertenece al equipo de Ricardo Montaner. La joven cantó Telepatía de Kali Uchis y se enfrentó a Michelle Alifano.

Cuando ingresaron a la sala de ensayo, Ricardo les consultó como se sentían con la canción que les tocó interpretar juntas y como era la relación entre ambas.

"Me sentí muy cómoda con la canción que me tocó y siento que nos re complementamos con mi compañera. Creo que las dos no sentimos como un batalla, lo sentimos como que vamos a cantar este tema juntas y daremos lo mejor", remarcó Dandara.

"Palito" Ortega destacó que fue una buena interpretación la que ambas realizaron y las felicitó por el desempeño. Por su parte, Ricardo afirmó que "entendí que fueron empalmándose mejor a medida que la canción avanzaba".

Antes de subir al escenario mayor, Dandara resaltó: "lo que me nutre para dar lo mejor de mí es imaginarme a esa Dandara chiquita ensayando en su pieza para cuando llegara a esta instancia, eso me incentiva".

Cuando llegó al escenario marcó su impronta y cautivó a todos los jurados que elogiaron su estilo. "Siento que la batalla fue pareja, ya pasa por gusto personal. Estuvo muy parejo, se notó el ensayo y la conexión, me gustó mucho", comentó la Sole.

Por su parte, Mau y Ricky les hicieron una particular recomendación. "Siento que cuando estaban haciendo las armonías en muchas ocasiones habían algunos errores, aunque debo admitir que me encantó", destacó Ricky.

"Sentí que las dos estaban haciendo dos versiones distintas de la canción, pero lo hicieron muy, pero si tengo que ayudar me inclinaría por Dandara", indicó Mau.

Lali afirmó que "siento que ninguna de las dos la pasó bien, noté sufrimiento cuando se armonizaban, sentí que nunca la pasaron bien armonizándose". Luego, le consultó a las participantes como se sintieron y ambas sostuvieron que estaban nerviosas.

Posteriormente, agregó que "coincido en que Dandara tuvo más la actitud de la canción, pero estuvieron igual de parejas de perdidas en la canción, esa fue la sensación que tuve, tienen mucho para crecer".

Por último, Ricardo enfatizó que sus compañeros del jurado lo ayudaron a tomar la decisión final. "No fue batalla balanceada, pero me quedo con Dandara".

La joven sanjuanina se mostró emocionada con la elección de Ricardo, por el hecho de haber forjado una amistad con su compañera de batalla. "Dandara fluyó más en la canción, por eso tomé la decisión de quedarme con ella en mi team", cerró Ricardo.

De esta manera, Dandara se sumó a Lucas y Andrés, y ya son 3 los sanjuaninos que siguen en camino para conseguir su gran sueño de triunfar con la música.