Soñar Contigo: las curiosas vacaciones de Can Yaman y el detalle que tiene intrigado a Italia

sábado, 23 de julio de 2022 00:00

Desde hace algunos años, Telefe decidió apostar por comprar varias novelas turcas para su programación y hasta el momento le viene funcionando muy bien. Todas las tardes, "Erkenci Kus", conocida en Argentina como "Soñar Contigo" o en Europa como "Pájaro soñador", le da un buen piso de rating gracias al guión pero innegablemente, también por los protagonistas.

Originalmente, la ficción tenía 51 capítulos de entre 120 y 140 minutos cada uno, algo que es usual en la televisión de Turquía, pero que aquí sería impensado. Por ello, desde el canal de las pelotas, decidieron dividir los episodios estirando así el tiempo que estará al aire, aunque ya está llegando a su final.

Argentina no es el único país en el que ha sido un boom, ya que en cada tierra que toca es un éxito asegurado. Si bien la última emisión en Turquía fue en agosto del 2019, tres años después, los protagonistas están causando sensación a lo largo del globo, sobre todo Can Yaman, quien interpreta Can Divit, un fotógrafo de fama internacional que vuelve para trabajar en la agencia de publicidad de su familia.

Uno de los lugares en donde ha sido muy bien recibido es en Italia y de hecho lleva varias semanas de visita y con propuestas laborales. En los últimos días estuvo disfrutando de unas merecidas vacaciones por la zona de Rimini y fans de todas las edades lo abordaron para sacarse fotos y saludarlo.

Desde allí compartió decenas de imágenes con sus seguidores en Instagram, dando a conocer a casi 10 millones de personas los imperdibles paisajes junto con sus músculos trabajados.

Pero no todo es placer, hay un rumor muy grande que circula en los portales europeos de que su afición por la península lo llevaría incluso a abrir un negocio. Si bien él no lo ha confirmado oficialmente, estaría en tratativas para abrir su primer restaurante, especializado en carne, con una inversión inicial de alrededor de unos 3 millones de euros.