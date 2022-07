Flavio Mendoza se mostró preocupado por la situación del país

sábado, 23 de julio de 2022 19:31

El artista Flavio Mendoza fue contundente y sincero al momento de referirse como se encuentra en la actualidad, en este aspecto hizo referencia a la situación del país y como repercute en su vida.

“¿Creo que estamos todos dormidos? Nuestro país está en caos económico. ¿Nosotros el pueblo vamos a hacer algo o dejamos que esto explote?”, comenzó enfatizando Flavio.

Y luego continuó: “Estoy de gira trabajando y agradecido por todos los argentinos que vienen a verme y pagan su entrada con tanto esfuerzo, país trabajador como el nuestro. No deberíamos estar así con toda esta incertidumbre, mínimo nos deberían dar un panorama de lo que van a hacer, para saber si hay una salida. ¿O o no? Qué pasa que dejamos que esto siga igual por favor. Por el futuro de nuestros hijos”.

Posteriormente, sumó que "y esto que digo es por el que más lo necesita, yo gracias a Dios hoy estoy trabajando y no tengo una necesidad. No me puedo callar y ver que todo se va al tacho, me da impotencia, vergüenza, etc. No sé ya qué pensar, ¿por qué tanta pelea entre políticos y no hacen nada?”, escribió. Y luego detalló: “Yo hoy en Bs. As. #circoanima y en Tucumán con #stravaganza10años estoy trabajando muy bien, pero callarme y ver que la mucha gente la está pasando mal me entristece, soy un laburante de mi país y quiero lo mejor para todos”.

“No voy que hacer como tanto artista berreta que solo publica su vida Instagram perfecta, superficial, y no hablar de lo que está pasando. Vuelvo a repetir a mí me esta yendo muy bien, pero el pueblo necesita que nos gobiernen con respeto, soluciones y un poco de amor”. cerró.