Andrés Cantos rumbo al knockout de La Voz: "me siento con mucha confianza"

sábado, 23 de julio de 2022 13:31

Feliz pero también con mucha confianza. Así vive por estos días Andrés Cantos la nueva etapa que le toca transitar en La Voz Argentina, el reality de talentos de Telefe. El cantante sanjuanino fue el primero en llegar a esta instancia de la mano del team Montaner y ahora ya piensa en lo que se vendrá.

"El momento de la Batalla fue un poco difícil. De por sí es difícil cantar con alguien que conoces en poco tiempo y poder unirse del todo para cantar cuesta un poco. Se pudo lograr en el proceso y fue bastante lindo. Las devoluciones de Montaner y Ortega fueron acertados. Esos tips que necesitamos que nos digan para darnos cuentan también", expresó Cantos a Diario La Provincia SJ.

Para esta instancia debió pasar varios desafíos pero sin dudas el principal fue cantar otro estilo del que está acostumbrado, que es folclore. "Igual me siento cómodo cantando las canciones que elijo para el reality. Estoy bastante cómodo y a veces me critico yo mismo y me digo '¿podré cantar esa canción?' pero cuando uno se dedica a esto y está convencido 100% de lo que queremos hacer, lo podemos lograr", agregó.

Andrés transita este camino seguro de sí mismo y con la mente puesta en la instancia de knockout que es la que más adelante se verá en la pantalla de Telefe. "Me siento con mucha confianza, afortunado por todo lo que me está sucediendo". Con quien sea lo voy a disfrutar lo que más se pueda. Más allá de participar y competir, me gusta participar y compartir. Quien sea espero que compartamos muchas cosas para sentirnos compinches y bien con el otro", destacó.

La Voz Argentina es el reality que hoy cosecha más alto rating en el prime time. Las mediciones superan incluso, muchas veces los 20 puntos. Por eso Cantos definió el programa "como un trampolín enorme" porque los ayuda como artistas a crecer. Para él es un "atajo artístico" porque los ve un público amplio que escucha sus voces.

"Propuestas a nivel nacional no he recibido. Sí me gustaría poder trabajar con alguien para sumar a mi carrera artística a estos pasos que quiero dar. Ojalá se den y si no es así seguiré caminando como lo vengo haciendo luchando con mucha garra y con la mente en lo que quiero ser", apuntó.

En este camino, la familia es fundamental: "está plena, hermosamente feliz. Me lo hacen saber a cada rato, me llaman, me preguntan si necesito algo. Estoy agradecido de lo que me tocó vivir y más con la familia Cantos que apoyó siempre la música cuyana. Siempre me gusta hablar de Gisella, mi compañera de vida que me brinda lo que necesito para seguir en este camino".

Pero también en sus agradecimientos está su hijo a quien calificó su "motor en la vida" y las fuerzas de San Juan desde el secretario de Seguridad hasta el jefe de policía y de la División de la Banda de Música y sus compañeros de trabajo. "También a Turismo de la provincia que no nos suelta la mano, nos tratan de ayudar para que sigamos avanzando", finalizó.