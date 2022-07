"Uno la pelea hace cuanto...": la reflexión de Locho Loccisano que emocionó

viernes, 22 de julio de 2022 14:43

Tras su salida de El Hotel de los Famosos, Locho Loccisano ya se prepara para su nuevo desafío dentro de Canta Conmigo Ahora, el big show que Marcelo Tinelli estrenará el próximo lunes y sobre el que hay mucha expectativa.

En este nuevo programa, Locho ocupará una silla entre los jurados en medio de lo que es un gran momento en su vida. Así, este viernes el influencer se pronunció en relación a los dichos de una famosa y dejó una gran reflexión.

Se trata de Carmen Barbieri quien le dedicó a Locho tiernas palabras que lo hicieron emocionar hasta las lágrimas. "Yo te quiero a vos, Carmen. Tus palabras me emocionan. Sos lo más. Gracias. Sos un ejemplo y una referente. Te quiero", reaccionó Locho a los elogios de la capocómica.

"Me emociona, gracias. Porque uno la pelea hace cuánto… Aparte, recién salgo de una experiencia tremenda y fue como otra vida la que se me presentó. Me cambió la vida para bien. Gracias, Carmen. Te quiero. Me da vergüenza", agregó Loccisano.

Carmen Barbieri fue letal con Martín Salwe por su comentario "por conveniencia" sobre Locho Loccisano y no dejó pasar esas palabras. "Cuidate, estás lindo. No te acuestes muy tarde, estudiá, trabajá. Sos muy joven, tenés un porvenir, un carrerón que ni te imaginás. No tenés techo", arrancó diciéndole al joven.

"Entonces, dedícate a esto sin abandonar el amor, porque Majo Martino es hermosa; sin abandonar a tus amigos, pero sí dedícate el 50 por ciento a tu carrera, porque ahora te estás haciendo un piso. Es lo que te va a sostener, te va a dar un futuro", continuó Barbieri.

"Lo bueno tuyo es tu esencia, lo que te dieron tus padres, y que seguís manteniendo", cerró la rubia.