Ricky Martin: archivaron la denuncia que había realizado el su sobrino

viernes, 22 de julio de 2022 00:00

La jueza Raiza Cajigas decidió levantar este jueves, 21 de julio, la orden de alejamiento que la Justicia de Puerto Rico había impuesto contra Ricky Martin a raíz de la denuncia de su sobrino y el caso no avanzará a otras instancias.

Dennis Yadiel Sánchez (21), hijo de Vanessa, la hermana del cantante, lo acusó de haber ejercido violencia doméstica y aseguró que durante siete meses mantuvo una relación sentimental con el intérprete de Tiburones, Fiebre y La mordidita.

El artista difundió un comunicado a través de sus redes sociales en el que explicó que su sobrino pidió desestimar la causa y aseguró que tomó la decisión libre y voluntariamente. Además, los abogados Joaquín Monserrate Matienzo, Carmelo Dávila y Harry Massanet Pastrana explicaron: "Tal como lo habíamos anticipado, la corte no prorrogó la orden de protección temporal. La persona que acusa confirmó al tribunal que su decisión de desestimar el asunto fue solo suya, sin ninguna influencia o presión externa, y el acusador confirmó que estaba satisfecho con su representación legal en el asunto. La solicitud provino del acusador pidiendo que se desestimara el caso". Y agregaron: "Esto nunca fue nada más que un individuo con problemas que hace acusaciones falsas sin absolutamente nada que las corrobore. Estamos contentos de que nuestro cliente vio que se hizo justicia y ahora puede seguir adelante con su vida y su carrera".

Por otra parte, los letrados señalaron que "hubo muchos titulares sensacionalistas sobre este asunto que simplemente no correspondían de ninguna manera con los hechos" y que se hizo justicia. Y con esta resolución, el artista continuará con su carrera con total normalidad y el fin de semana se presentará junto a la Orquesta Filarmónica de Los ángeles en el Hollywood Bowl.

Desde que estalló el escándalo, Ricky decidió publicar un mensaje en sus redes y no hacer declaraciones con la prensa. "La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza", publicó días atrás. "Por ser un asunto legal en curso no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón", concluyó.