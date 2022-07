Nuestro Amor Eterno: quién es Can, el ex Doctor Milagro que será el nuevo galán de la ficción

viernes, 22 de julio de 2022 00:00

"Es muy honesto, extremadamente inteligente y sociable". Con esas palabras quedó definido en el capítulo de este jueves al nuevo personaje que se sumará este viernes a "Istanbullu Gelin", la ficción turca de las siestas de Telefe que en Argentina se la conoce como "Nuestro Amor Eterno".

Se trata de Can Turhan, un atractivo abogado que además le gusta la música y que quedará perdidamente enamorado de Süreyya. La joven está dispuesta a divorciarse de Faruk después de que descubrió que él fue novio de Begüm e incluso ambos tienen un hijo juntos. Eso hizo que naciera en ella una constante desconfianza hacia él fundada en los celos.

"Can es abogado pero su pasión es la música", lo definió Figen, la mejor amiga de Süreyya en Praga, en el episodio que se vio este jueves. Es que Can es el hermano de ella y si bien es un "exitoso abogado" ama ser músico. "Él no te traicionará", agregó ella en un diálogo que tuvo con Süreyya.

Can se sumará en los próximos capítulos de la novela pero no pasará desapercibido para los seguidores de las ficciones turcas. Es que su cara ya se la vio en una novela que fue éxito en el 2021 por la pantalla de Telefe: Doctor Milagro. Can es interpretado por el actor Murat Aygen que se destacó en aquella ficción por ser el severo doctor Tanju Korman.

Su personaje generó amores y odios entre la audiencia por sus actitudes contra Ali Vefa, el médico con autismo y sindrome del sabio, pero también conquistó desde la seducción.

En la vida real, Murat estudió Biología en la Universidad de Estambul en 1992 pero también quiso formarse en Actuación en Teatro Musical en el Conservatorio Estatal de la Universidad Mimar Sinan en 1998. Luego hizo una Maestría en Ópera del Conservatorio Estatal de la Universidad Mimar Sinan en 2002.

"Empecé a actuar cuando tenía 7 u 8 años. Una señora que me había visto en el escenario un día se dio la vuelta en la calle y dijo: 'Oh, tú eres ese niño' y me besó en la frente. Recuerdo claramente la sensación de felicidad en ese momento y la sensación de que debería hacer que todos hicieran eso", destacó el actor, que nació en 1971.

Comenzó su carrera encarnando a Cem en la serie de televisión 'Shattered Love' y brilló como Faruk Beylice" en la serie de televisión "Medcezir", donde Taner Olmez (Doctor Milagro) también se hizo notar en el elenco.

Además, en su vida personal es muy feliz. “El amor es cuando ves lo que nadie más ve. El amor para mí es mi esposa Nihan y mi hija Nil. El amor no tiene otra definición para mí. Nihan es para mí. En el momento en que la vi en 2010, dije 'mi esposa será la madre de mis hijos'". Además, describe que ser padre es "una experiencia increíble. Es una gran experiencia porque es parte de tí. Me parece muy interesante estar en la misma casa con una persona que es tan pequeña y hace tanto"