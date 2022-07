Lucas Bongiovanni cautivó a todos en La Voz y pasó a la ronda de knockout: "los sueños están"

viernes, 22 de julio de 2022 00:09

San Juan sigue pisando fuerte en La Voz Argentina y este jueves en la noche tuvo a otro artista superando la instancia de Las Batallas. El martes pasado, Andrés Cantos pasó de ronda de la mano del equipo de Ricardo Montaner. Y este jueves la misma suerte corrió otro sanjuanino: Lucas Bongiovanni.

El cantante se enfrentó a Ramiro Carballeda y producto de este cara a cara recibió elogios pero también algunas críticas que no opacaron su gran performance y su posterior pase a la siguiente ronda. Ambos cantaron el tema "Beat it" con la formación previa de Alex Ubago.

"Lucas impone cuando canta. Pero sentía a Ramiro trepando. Siento que lo trabajó mucho más. Si a mi me tocara premiar el esfuerzo, premiaría a Ramiro y lo dejaría en el equipo", lanzó Ricardo Montaner tras escucharlo cantar.

Sin embargo tras esta primera devolución, se fueron sumando las palabras de elogio del resto de los coach. Soledad fue quien le dio gestos de aliento y destacó su actuación: "a mi me pasó al revés. Los ojos se me iban a Lucas, ganó la posición y no solo tiene que ver con que es más grandote sino porque le puso su presencia... me gustó mucho lo que hicieron, estuvo parejo pero me inclino por Lucas".

Luego Mau y Ricky se sumaron en la misma onda: "me pasó como Sole, que la voz de Lucas sobresale de una manera particular. Pero también reconozco lo que dijo mi papá que Ramiro estuvo peleando y la peleó para conseguirlo. Lucas al principio lo sentí nervioso pero luego te acomodaste".

Finalmente Lali expresó: "para mi han estado increíble. Cuando empezó tuve un poco de miedo. Lucas vi que en el ensayo tenías un poco de inseguridad y le decía 'mandate', 'seguro'. Sentía que estabas luchando y creo que creciste mucho con la canción". Y tras estas palabras su elección fue sin rodeos: eligió al sanjuanino para continuar en el certamen.

La etapa de ensayo

Antes de salir a escena, Lucas tuvo la oportunidad de recibir recomendaciones y formaciones por parte de Lali y Alex Ubago. "Tener ese contacto tan cerca fue una locura, y con Lali muy agradecido de que me haya elegido en su Team", expresó Lucas quien recibió como recomendación ser "showman" y mirarse a las caras con Ramiro.

"Cuando entraba a la pista, quizás por los nervios, me empezaba a pisar un poquito pero ahora lo estoy trabajando un montón", confesó el sanjuanino ante Lali en el momento de los ensayos. Luego Alex Ubago subrayó: "el ensayo es lo que nos libra de los nervios. Es ensayar, ensayar y ensayar, hasta que no lo tengas que pensar".

"Es una de las batallas que más me preocupan", reconoció Lali quien sintió la duda si él se iba a poder "adueñar de la canción".

Finalmente, antes de salir a escena, él destacó: "lo que me nutre son los sueños propios. Todos buscamos lo mismo. Los sueños están siempre ahí".